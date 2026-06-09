Украина будет запускать сотни дронов и ракет, чтобы россияне также ощутили войну - Зеленский

Украина продолжит наносить удары по военным целям на территории россии в ответ на российские атаки против украинских городов и гражданского населения. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает УНН.

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Глава государства подчеркнул, что россия должна осознать последствия собственной агрессии и понять, что война не может оставаться отдаленной от ее граждан.

Мы будем запускать по всей россии по 600 дронов и ракет, и они почувствуют эту войну так же, как ее чувствуем мы - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина наносит удары исключительно по объектам, связанным с российской военной машиной, логистикой и инфраструктурой, которая обеспечивает ведение войны против Украины.

По его словам, россия должна понять, что продолжение агрессии будет иметь для нее все большую цену, а дипломатический путь остается единственным способом завершения войны.

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