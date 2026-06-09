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Украина будет запускать сотни дронов и ракет, чтобы россияне также ощутили войну - Зеленский

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Украина будет бить по военным объектам рф, запуская по 600 дронов и ракет. Президент Зеленский заявил, что российский агрессор должен почувствовать последствия собственной войны.

Украина будет запускать сотни дронов и ракет, чтобы россияне также ощутили войну - Зеленский

Украина продолжит наносить удары по военным целям на территории россии в ответ на российские атаки против украинских городов и гражданского населения. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что россия должна осознать последствия собственной агрессии и понять, что война не может оставаться отдаленной от ее граждан.

Мы будем запускать по всей россии по 600 дронов и ракет, и они почувствуют эту войну так же, как ее чувствуем мы

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина наносит удары исключительно по объектам, связанным с российской военной машиной, логистикой и инфраструктурой, которая обеспечивает ведение войны против Украины.

По его словам, россия должна понять, что продолжение агрессии будет иметь для нее все большую цену, а дипломатический путь остается единственным способом завершения войны.

Зеленский и премьер Латвии подписали Drone Deal09.06.2026, 16:30 • 1136 просмотров

Андрей Тимощенков

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