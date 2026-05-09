Секретный план: Иран должен был получить 5000 дронов от РФ для войны с США — The Economist

$43.800.0551.540.07
ukenru
Эксклюзив
19:30 • 6432 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
18:47 • 16556 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
18:20 • 15647 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 19562 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
8 мая, 12:52 • 28696 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 31525 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 34414 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
7 мая, 16:43 • 81943 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
7 мая, 15:47 • 112896 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 95557 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.4м/с
82%
751мм
Популярные новости
Масштабные лесные пожары продолжаются в нескольких регионах, в том числе в Чернобыльской зоне - ГСЧС показала кадрыPhotoVideo8 мая, 13:50 • 10694 просмотра
Польша внедряет обязательное электронное бронирование в МАПП "Дорогуск" - ГПСУ8 мая, 15:05 • 4266 просмотра
Силы обороны ударили по арсеналу ГРАУ "Кедровка" и предприятиям по производству ФАБов в рф8 мая, 17:19 • 4290 просмотра
Сторонники "Ночных волков" в Праге устроили "акцию памяти", их встретили активисты с флагами Украины19:03 • 5112 просмотра
В работе Discord фиксируются сбои по всему миру20:00 • 7046 просмотра
публикации
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 43665 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 67586 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 81943 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса7 мая, 15:47 • 112896 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 95557 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Блогеры
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 67586 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 31286 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 29770 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 66849 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 36170 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
The Economist
Шахед-136

Секретный план: Иран должен был получить 5000 дронов от РФ для войны с США — The Economist

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Россия планировала передать Ирану 5000 дронов с оптоволоконным управлением для атак на силы США. Документ свидетельствует о подготовке иранских операторов россиянами.

Секретный план: Иран должен был получить 5000 дронов от РФ для войны с США — The Economist

россия планировала масштабную передачу Ирану современных беспилотников, в частности около 5000 дронов с оптоволоконным управлением, которые сложно обнаружить и подавить. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на полученный из надежного источника конфиденциальный документ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что также речь шла о подготовке иранских военных для их использования против американских и союзнических сил в Персидском заливе.

Есть много причин, почему война Америки против Ирана потерпит неудачу. Одна из них – эффективность иранских беспилотников. Теперь конфиденциальный документ ... свидетельствует о том, что россия предложила Ирану беспилотники "без помех" и обучение их использованию против американских войск в Персидском заливе и, возможно, в других местах

- пишет издание.

Указывается, что документ гру рф содержал план поставки дальнобойных дронов и обучения иранских военных их применению. В материалах также упоминается идея привлечения иранских студентов, а также других групп, для подготовки операторов беспилотников.

Целью плана, вероятно, могло быть усиление потенциала Ирана в случае возможного конфликта с США в регионе Персидского залива. В то же время на данный момент нет подтверждений, что этот план был реализован или что Иран фактически получил указанные системы вооружений.

Напомним

В апреле диктатор рф владимир путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи заявил о готовности поддержать Тегеран и похвалил иранский народ за "сопротивление" США и Израилю.

США игнорируют помощь РФ Ирану, там доверяют Путину - Зеленский09.04.26, 11:30 • 3930 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Владимир Путин
Израиль
The Economist
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран