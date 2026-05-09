россия планировала масштабную передачу Ирану современных беспилотников, в частности около 5000 дронов с оптоволоконным управлением, которые сложно обнаружить и подавить. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на полученный из надежного источника конфиденциальный документ, информирует УНН.

Отмечается, что также речь шла о подготовке иранских военных для их использования против американских и союзнических сил в Персидском заливе.

Есть много причин, почему война Америки против Ирана потерпит неудачу. Одна из них – эффективность иранских беспилотников. Теперь конфиденциальный документ ... свидетельствует о том, что россия предложила Ирану беспилотники "без помех" и обучение их использованию против американских войск в Персидском заливе и, возможно, в других местах - пишет издание.

Указывается, что документ гру рф содержал план поставки дальнобойных дронов и обучения иранских военных их применению. В материалах также упоминается идея привлечения иранских студентов, а также других групп, для подготовки операторов беспилотников.

Целью плана, вероятно, могло быть усиление потенциала Ирана в случае возможного конфликта с США в регионе Персидского залива. В то же время на данный момент нет подтверждений, что этот план был реализован или что Иран фактически получил указанные системы вооружений.

В апреле диктатор рф владимир путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи заявил о готовности поддержать Тегеран и похвалил иранский народ за "сопротивление" США и Израилю.

