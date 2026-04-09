США игнорируют помощь РФ Ирану, там доверяют Путину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки проигнорировали убедительные доказательства того, что Россия помогла Ирану нанести удар по американским базам на Ближнем Востоке, поскольку в Вашингтоне сейчас доверяют Владимиру Путину. Об этом он сказал в интервью Rai, передает УНН.

Он добавил, что пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном. Как отметил Зеленский, российские военные спутники сфотографировали критическую энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиле, а также расположение американских военных баз во всем регионе.

Я сказал это публично. Но слышали ли мы, возможно, реакцию со стороны США в отношении России, реакцию вроде "они должны прекратить все это"? Проблема в том, что они доверяют Путину. Очень жаль - заявил Президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что команда Дональда Трампа не смогла "действительно понять детали того, чего хочет Россия".

