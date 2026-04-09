США игнорируют помощь РФ Ирану, там доверяют Путину - Зеленский

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Президент заявил об игнорировании Вашингтоном данных о помощи РФ Ирану в атаках на базы США. Россия передавала Тегерану спутниковые фото инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки проигнорировали убедительные доказательства того, что Россия помогла Ирану нанести удар по американским базам на Ближнем Востоке, поскольку в Вашингтоне сейчас доверяют Владимиру Путину. Об этом он сказал в интервью Rai, передает УНН.

Он добавил, что пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном. Как отметил Зеленский, российские военные спутники сфотографировали критическую энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиле, а также расположение американских военных баз во всем регионе.

Я сказал это публично. Но слышали ли мы, возможно, реакцию со стороны США в отношении России, реакцию вроде "они должны прекратить все это"? Проблема в том, что они доверяют Путину. Очень жаль

- заявил Президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что команда Дональда Трампа не смогла "действительно понять детали того, чего хочет Россия".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с Россией отложены, но убежден в их возобновлении.

