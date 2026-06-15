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Президент ответил, будет ли россиянам месть за удар по Киево-Печерской лавре

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Владимир Зеленский посетил поврежденный Успенский собор и анонсировал ответ за атаку. Ночной удар рф вызвал пожар и разрушение крыши святыни.

Президент ответил, будет ли россиянам месть за удар по Киево-Печерской лавре

Этой ночью во время массированной атаки на Киев вражеским ударом был поврежден Успенский собор Киево-Печерской Лавры. Во время визита на территорию Лавры Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, получит ли Россия ответ за атаку на украинскую святыню, сообщает УНН. 

"Вы все увидите в новостях", - сказал Зеленский. 

Очевидно, что такие слова главы государства свидетельствуют о подготовке ответа на ночную атаку по столице. Особенно на фоне того, что Украина наращивает интенсивность и дальность ударов вглубь рф - в 2025 году их было 658, в этом году, по оценкам экспертов, количество ударов по вражеской территории может превысить 800. 

Примечательно, что отреагировал на удар по Успенскому собору и соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман. 

Мы отстроим все. Как отстраивали уже не раз. А Бог в россию вернется – ровно тем путем, который они заслуживают. Баллистическим

- написал Штилерман на своей странице в соцсети Х.

Такие слова от главного конструктора компании, которая планирует запуск в серийное производство первой украинской баллистической ракеты - очевидно не просто намек. 

Напомним

Ночью 15 июня российские войска атаковали Успенский собор Лавры в Киеве. На территории святыни произошел масштабный пожар.  Повреждена крыша Успенского собора - сбита маковка церкви, возник пожар.

Евгений Царенко

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