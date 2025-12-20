$42.340.00
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
23:26 • 16442 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
22:10 • 12117 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 19546 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 30869 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 26193 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 48301 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 35507 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 19235 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19541 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
В РФ бизнес-бум: похоронные компании зарабатывают рекордные деньги из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Ведущие похоронные компании России заработали 14,872 млрд рублей в 2024 году, что на 24% больше, чем годом ранее. Цены на гробы выросли на 84%, а копание могил - на 51% с начала 2022 года.

В РФ бизнес-бум: похоронные компании зарабатывают рекордные деньги из-за войны в Украине

Похоронный бизнес в России резко нарастил прибыль из-за рекордных потерь армии в войне против Украины: доходы ведущих компаний выросли на десятки процентов, а цены на гробы и похороны существенно повысились на фоне инфляции и роста спроса. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что война России против Украины стала "золотой жилой" для похоронных компаний, которые переживают бизнес-бум и рекордный рост доходов.

Так, пять лидеров похоронного бизнеса РФ по итогам 2024 года заработали 14,872 млрд рублей, что почти на 3 млрд, или на 24% больше, чем годом ранее

- говорится в сообщении.

В частности, московская компания "Ритуал" увеличила выручку на 22% - до 5,5 млрд рублей; примерно столько же получил петербургский профильный бизнесмен Валерий Ларькин - на 21% больше, чем в предыдущем году. Наибольший рост зафиксирован у монополистов похоронного рынка Краснодара Олега Макаревича и Размика Тазагулова - на 48%, до 1,208 млрд рублей, отмечает издание.

Кроме того, обогащению игроков отрасли способствуют инфляция в РФ и рост цен из-за повышенного спроса: по данным Росстата, с начала 2022 года изготовление гроба в России подорожало на 84%, а копание могил - на 51%

- пишет DW.

Разведка НАТО сообщает, что по состоянию на начало декабря 2025 года совокупные потери российской армии в Украине, включая убитых и раненых, достигли 1,15 млн человек.

По оценкам журнала The Economist, число погибших может достигать 680 тысяч человек, или около 1% довоенного мужского населения страны.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что потери россиян в 2025 году уже превысили 367 460 человек. Не выполнив ни одной стратегической задачи, оккупанты пытаются продавить Силы обороны, чтобы отчитаться хотя бы о каких-то "успехах".

В российской армии выросла небоевая смертность: более 600 погибших - ЦПД12.11.25, 14:26 • 4774 просмотра

Вита Зеленецкая

Экономика
Военное положение
Война в Украине
The Economist
НАТО
Украина