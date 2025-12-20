В РФ бизнес-бум: похоронные компании зарабатывают рекордные деньги из-за войны в Украине

Похоронный бизнес в России резко нарастил прибыль из-за рекордных потерь армии в войне против Украины: доходы ведущих компаний выросли на десятки процентов, а цены на гробы и похороны существенно повысились на фоне инфляции и роста спроса. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что война России против Украины стала "золотой жилой" для похоронных компаний, которые переживают бизнес-бум и рекордный рост доходов.

Так, пять лидеров похоронного бизнеса РФ по итогам 2024 года заработали 14,872 млрд рублей, что почти на 3 млрд, или на 24% больше, чем годом ранее - говорится в сообщении.

В частности, московская компания "Ритуал" увеличила выручку на 22% - до 5,5 млрд рублей; примерно столько же получил петербургский профильный бизнесмен Валерий Ларькин - на 21% больше, чем в предыдущем году. Наибольший рост зафиксирован у монополистов похоронного рынка Краснодара Олега Макаревича и Размика Тазагулова - на 48%, до 1,208 млрд рублей, отмечает издание.

Кроме того, обогащению игроков отрасли способствуют инфляция в РФ и рост цен из-за повышенного спроса: по данным Росстата, с начала 2022 года изготовление гроба в России подорожало на 84%, а копание могил - на 51% - пишет DW.

Разведка НАТО сообщает, что по состоянию на начало декабря 2025 года совокупные потери российской армии в Украине, включая убитых и раненых, достигли 1,15 млн человек.

По оценкам журнала The Economist, число погибших может достигать 680 тысяч человек, или около 1% довоенного мужского населения страны.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что потери россиян в 2025 году уже превысили 367 460 человек. Не выполнив ни одной стратегической задачи, оккупанты пытаются продавить Силы обороны, чтобы отчитаться хотя бы о каких-то "успехах".

В российской армии выросла небоевая смертность: более 600 погибших - ЦПД