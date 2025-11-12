В российской армии выросла небоевая смертность: более 600 погибших - ЦПД
Киев • УНН
За 2024-2025 годы только в Центральном военном округе погибли более 600 военнослужащих. Среди причин - самоубийства, пищевые отравления и наркотики.
В российской оккупационной армии возросла небоевая смертность. За 2024-2025 годы только в Центральном военном округе погибли более 600 военнослужащих, сообщает УНН со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.
Детали
Более 150 самоубийств за полтора года - солдаты и офицеры, не выдержавшие условий службы, унижений и страха. Еще 32 российских военнослужащих умерли от пищевых отравлений из-за антисанитарии и низкого качества продуктов.
Также 112 смертей от наркотиков только за первое полугодие 2025 года. Это почти столько же, как за весь 2024 год.
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что командование российской армии ввело наказание за неудовлетворительные показатели пополнения войск. Ответственных за набор, преимущественно сержантов и офицеров, переводят в штурмовые подразделения.