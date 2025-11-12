В российской армии выросла небоевая смертность: более 600 погибших - ЦПД

$42.010.06
48.610.07
ukenru
14:21 • 1842 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 7042 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10611 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15369 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33908 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59065 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79277 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122426 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56038 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84218 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46198 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44327 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43414 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 21611 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23320 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 5348 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23451 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 18110 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43533 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122426 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Артем Довбик
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 13384 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44439 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46308 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 30389 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 44764 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Дипломатка

В российской армии выросла небоевая смертность: более 600 погибших - ЦПД

Киев • УНН

 • 1628 просмотра

За 2024-2025 годы только в Центральном военном округе погибли более 600 военнослужащих. Среди причин - самоубийства, пищевые отравления и наркотики.

В российской армии выросла небоевая смертность: более 600 погибших - ЦПД

В российской оккупационной армии возросла небоевая смертность. За 2024-2025 годы только в Центральном военном округе погибли более 600 военнослужащих, сообщает УНН со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

Более 150 самоубийств за полтора года - солдаты и офицеры, не выдержавшие условий службы, унижений и страха. Еще 32 российских военнослужащих умерли от пищевых отравлений из-за антисанитарии и низкого качества продуктов.

Также 112 смертей от наркотиков только за первое полугодие 2025 года. Это почти столько же, как за весь 2024 год.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что командование российской армии ввело наказание за неудовлетворительные показатели пополнения войск. Ответственных за набор, преимущественно сержантов и офицеров, переводят в штурмовые подразделения.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине