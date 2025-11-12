У російській армії зросла небойова смертність: понад 600 загиблих - ЦПД
Київ • УНН
У російській окупаційній армії зросла небойова смертність. За 2024-2025 роки лише в Центральному військовому окрузі загинули понад 600 військовослужбовців, повідомляє УНН з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
Деталі
Понад 150 самогубств за півтора року - солдати й офіцери, які не витримали умов служби, принижень і страху. Ще 32 російські військовослужбовці померли від харчових отруєнь через антисанітарію та низьку якість продуктів.
Також 112 смертей від наркотиків лише за перше півріччя 2025 року. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що командування російської армії запровадило покарання за незадовільні показники поповнення військ. Відповідальних за набір, переважно сержантів та офіцерів, переводять у штурмові підрозділи.