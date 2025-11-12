російських рекрутерів відправляють на фронт за невиконання планів набору солдатів - ГУР
Київ • УНН
Командування рф карає за незадовільне поповнення військ, особливо на Далекому Сході. Відповідальних за набір, переважно сержантів та офіцерів, переводять у штурмові підрозділи.
Командування російської окупаційної армії запровадило покарання за незадовільні показники поповнення військ. Особливо це спостерігається у далекосхідних регіонах рф, де рекрутингова кампанія систематично провалюється, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
За даними української військової розвідки, відповідальних за набір військовослужбовців (а це, переважно, сержанти і офіцери – ред.) переводять у штурмові підрозділи в разі невиконання встановлених кремлем рекрутингових планів.
Наприклад, в республіці саха (якутія) семеро начальників рекрутингових пунктів були відправлені на фронт до мотострілецьких полків 5-ї, 35-ї та 29-ї армій.
Середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених москвою норм, зазначили в ГУР.
На передову відправляють рекрутерів, у зонах відповідальності яких або відсутня необхідна кількість чоловічого населення для виконання встановлених норм, або неможливо провести рекрутингову кампанію у встановлені терміни
Як зазначили в Головному управлінні розвідки, це свідчить про повну неусвідомленість кремля щодо стану справ у підконтрольних регіонах та нагальну потребу в поповненні втрат.
