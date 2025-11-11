Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
Київ • УНН
На Запоріжжі ворог просунувся вперед та захопив три населених пункти, скориставшись чисельною перевагою та туманом. Сирський повідомив про значні втрати окупантів в операційній зоні Угруповання військ "Південь".
У Запорізькій області ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Агресор підвищив активність у Запорізькій області. Використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти
За його словами, воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове.
Окупанти збільшують кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та у Запорізькій області - Зеленський11.11.25, 17:51 • 2676 переглядiв
Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат. Кожен метр нашої землі коштує росії сотень життів військових
Головнокомандувач ЗСУ додав, що тільки у операційній зоні Угруповання військ "Південь" за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки.
На Покровському напрямку сьогодні відбили вже 38 атак, бої тривають - Генштаб11.11.25, 16:45 • 2292 перегляди