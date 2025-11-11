$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35094 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52444 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33916 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50456 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41457 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26289 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 10600 перегляди

На Запоріжжі ворог просунувся вперед та захопив три населених пункти, скориставшись чисельною перевагою та туманом. Сирський повідомив про значні втрати окупантів в операційній зоні Угруповання військ "Південь".

Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі

У Запорізькій області ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Агресор підвищив активність у Запорізькій області. Використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти 

- повідомив Сирський.

За його словами, воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове.

Окупанти збільшують кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та у Запорізькій області - Зеленський11.11.25, 17:51 • 2676 переглядiв

Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат. Кожен метр нашої землі коштує росії сотень життів військових 

- добав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що тільки у операційній зоні Угруповання військ "Південь" за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки.

На Покровському напрямку сьогодні відбили вже 38 атак, бої тривають - Генштаб11.11.25, 16:45 • 2292 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Запорізька область
Олександр Сирський