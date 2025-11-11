Окупанти збільшують кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та у Запорізькій області - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський після доповіді Головкома Сирського повідомив про збільшення штурмів на Покровському напрямку та в Запорізькій області. На Куп'янському напрямку ситуація покращилася завдяки успіхам українських військових.
Найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді Головкома Олександра Сирського, передає УНН.
Фронт: найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів. Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій
За його словами, трохи легше ситуація в Купʼянську: є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів.
Додамо
Також Зеленський обговорив з Головнокомандувачем підготовку наших дипстрайків – конкретні напрямки та очікувані результати.
Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!
Генеральний штаб про ситуацію на фронті: відбулося 136 боїв, окупанти залучили 1436 дронів-камікадзе04.07.25, 23:23 • 1894 перегляди