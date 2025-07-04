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Генеральний штаб про ситуацію на фронті: відбулося 136 боїв, окупанти залучили 1436 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 185 перегляди

Протягом доби відбулося 136 бойових зіткнень, ворог застосував 1436 дронів-камікадзе та здійснив 4496 обстрілів. На Покровському напрямку знешкоджено 162 окупанти та знищено значну кількість техніки.

Генеральний штаб про ситуацію на фронті: відбулося 136 боїв, окупанти залучили 1436 дронів-камікадзе

Загалом від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Окупанти залучили 1436 дронів-камікадзе та здійснили 4496 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні російські війська завдали чотирьох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши 15 ракет та скинувши 74 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1436 дронів-камікадзе та здійснили 4496 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, а також здійснив 205 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки. Чотири боєзіткнення не вщухають до цього часу.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай. Українські захисники зупинили шість ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

Чотири ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та у бік населених пунктів Романівка, Русин Яр і Яблунівка. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки. Авіація окупанта вдарила бомбами по Костянтинівці.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка. Досі п’ять боїв тривають.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 162 окупанта, із них 96 – безповоротно. Також українські воїни знищили бойову чотири автомобілі, три мотоцикли, п’ять БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, чотири укриття для особового складу, дві антени зв’язку та генератор; також пошкоджено три автомобілі і чотири артилерійських засоби ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі. Ворожа авіація завдала удару по населеному пункту Андріївка-Клевцове.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки. Авіаудару зазнав населений пункт Приморське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в районі Антонівського моста.

На решті напрямків – без особливих змін, резюмували у Генштабі.

Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф04.07.25, 07:50 • 75193 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Костянтинівка
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