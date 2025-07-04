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Генеральный штаб о ситуации на фронте: произошло 136 боев, оккупанты задействовали 1436 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 163 просмотра

В течение суток произошло 136 боевых столкновений, враг применил 1436 дронов-камикадзе и совершил 4496 обстрелов. На Покровском направлении обезврежено 162 оккупанта и уничтожено значительное количество техники.

Генеральный штаб о ситуации на фронте: произошло 136 боев, оккупанты задействовали 1436 дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток произошло 136 боевых столкновений. Оккупанты задействовали 1436 дронов-камикадзе и совершили 4496 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли четыре ракетных и 55 авиационных ударов, применив 15 ракет и сбросив 74 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, задействовали 1436 дронов-камикадзе и совершили 4496 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, а также совершил 205 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки. Четыре боестолкновения не утихают до сих пор.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григоровки.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении россияне шесть раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дылеевки и в сторону населенных пунктов Романовка, Русин Яр и Яблоновка. Силы обороны остановили все вражеские атаки. Авиация оккупанта ударила бомбами по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка и Алексеевка. До сих пор пять боев продолжаются.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 162 оккупанта, из них 96 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили боевую четыре автомобиля, три мотоцикла, пять БпЛА, два терминала спутниковой связи, четыре укрытия для личного состава, две антенны связи и генератор; также повреждены три автомобиля и четыре артиллерийских средства врага.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удар по населенному пункту Андреевка-Клевцово.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки. Авиаудару подвергся населенный пункт Приморское.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ04.07.25, 07:50 • 75192 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Волчанск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Константиновка
Tesla
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