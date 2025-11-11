Оккупанты увеличивают количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и в Запорожской области - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский после доклада Главкома Сырского сообщил об увеличении штурмов на Покровском направлении и в Запорожской области. На Купянском направлении ситуация улучшилась благодаря успехам украинских военных.
Больше всего внимания сейчас Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего Александра Сырского, передает УНН.
Фронт: больше всего внимания сейчас Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Там сложная ситуация, и в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам. Но продолжаем уничтожать оккупанта. И я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций
По его словам, немного легче ситуация в Купянске: есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель.
Добавим
Также Зеленский обсудил с Главнокомандующим подготовку наших дипстрайков – конкретные направления и ожидаемые результаты.
Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждый день, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине!
