Оккупанты увеличивают количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и в Запорожской области - Зеленский

Больше всего внимания сейчас Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего Александра Сырского, передает УНН.

Фронт: больше всего внимания сейчас Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Там сложная ситуация, и в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам. Но продолжаем уничтожать оккупанта. И я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций

По его словам, немного легче ситуация в Купянске: есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель.

Также Зеленский обсудил с Главнокомандующим подготовку наших дипстрайков – конкретные направления и ожидаемые результаты.

Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждый день, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине!