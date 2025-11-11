На Покровському напрямку сьогодні відбили вже 38 атак, бої тривають - Генштаб

Сили оборони на Покровському напрямку сьогодні вже відбили 38 ворожих атак, бої тривають. Загалом на фронті з початку доби - 118 боїв. Про це повідомили у зведенні на 16 годину 11 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян - повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як зазначається, постраждали райони населених пунктів, зокрема Бобилівка, Старикове, Кореньок, Біла Береза Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Противник здійснив 89 обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського. Сім ворожих атак тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають 11 бойових зіткнень. Всього з початку доби ворог 16 разів намагався просунутися до позицій наших захисників у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні сім атак у районах Дронівки, Сіверська, Серебрянки й Переїзного.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку російські війська 46 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. Наші захисники вже відбили 38 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Соснівка, Новомиколаївка, Першотравневе та у бік Солодкого. Ще дві ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку продовжуються бої в районах населених пунктів Зелений Гай й Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку у бік населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків, як вказано, суттєвих змін в обстановці не відбулося.

