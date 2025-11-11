$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26536 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34876 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52131 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33774 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50285 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41295 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22939 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24848 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26280 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
На Покровському напрямку сьогодні відбили вже 38 атак, бої тривають - Генштаб

Київ • УНН

 • 2290 перегляди

Загалом на фронті з початку доби зафіксовано 118 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські війська 46 разів намагалися просунутися, 38 атак відбито.

На Покровському напрямку сьогодні відбили вже 38 атак, бої тривають - Генштаб

Сили оборони на Покровському напрямку сьогодні вже відбили 38 ворожих атак, бої тривають. Загалом на фронті з початку доби - 118 боїв. Про це повідомили у зведенні на 16 годину 11 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як зазначається, постраждали райони населених пунктів, зокрема Бобилівка, Старикове, Кореньок, Біла Береза Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Противник здійснив 89 обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського. Сім ворожих атак тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають 11 бойових зіткнень. Всього з початку доби ворог 16 разів намагався просунутися до позицій наших захисників у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні сім атак у районах Дронівки, Сіверська, Серебрянки й Переїзного.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку російські війська 46 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. Наші захисники вже відбили 38 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Соснівка, Новомиколаївка, Першотравневе та у бік Солодкого. Ще дві ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку продовжуються бої в районах населених пунктів Зелений Гай й Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку у бік населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків, як вказано, суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, нафтотерміналу у Феодосії і об’єктів окупантів на Донеччині11.11.25, 10:53 • 2812 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Україна