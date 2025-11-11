$41.960.02
Эксклюзив
14:28 • 8182 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 10899 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 17890 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 17835 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17752 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22554 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24588 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27540 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64457 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76676 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
публикации
Эксклюзивы
публикации
Актуальные люди
На Покровском направлении сегодня отбили уже 38 атак, бои продолжаются - Генштаб

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Всего на фронте с начала суток зафиксировано 118 боевых столкновений. На Покровском направлении российские войска 46 раз пытались продвинуться, 38 атак отбиты.

На Покровском направлении сегодня отбили уже 38 атак, бои продолжаются - Генштаб

Силы обороны на Покровском направлении сегодня уже отбили 38 вражеских атак, бои продолжаются. Всего на фронте с начала суток – 118 боев. Об этом сообщили в сводке на 16 часов 11 ноября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как отмечается, пострадали районы населенных пунктов, в частности Бобылевка, Стариково, Коренек, Белая Береза Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник совершил 89 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского. Семь вражеских атак продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются 11 боевых столкновений. Всего с начала суток враг 16 раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении противник совершил сегодня семь атак в районах Дроновки, Северска, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении российские войска 46 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка. Наши защитники уже отбили 38 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Сосновка, Новониколаевка, Первомайское и в сторону Сладкого. Еще две вражеские атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Новоуспенское.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях, как указано, существенных изменений в обстановке не произошло.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, нефтетерминала в Феодосии и объектов оккупантов в Донецкой области11.11.25, 10:53 • 2484 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Сумская область
Украина