На Покровском направлении сегодня отбили уже 38 атак, бои продолжаются - Генштаб

Силы обороны на Покровском направлении сегодня уже отбили 38 вражеских атак, бои продолжаются. Всего на фронте с начала суток – 118 боев. Об этом сообщили в сводке на 16 часов 11 ноября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян - сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как отмечается, пострадали районы населенных пунктов, в частности Бобылевка, Стариково, Коренек, Белая Береза Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник совершил 89 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского. Семь вражеских атак продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются 11 боевых столкновений. Всего с начала суток враг 16 раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении противник совершил сегодня семь атак в районах Дроновки, Северска, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении российские войска 46 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка. Наши защитники уже отбили 38 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Сосновка, Новониколаевка, Первомайское и в сторону Сладкого. Еще две вражеские атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Новоуспенское.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях, как указано, существенных изменений в обстановке не произошло.

