На Покровском направлении сегодня отбили уже 38 атак, бои продолжаются - Генштаб
Киев • УНН
Всего на фронте с начала суток зафиксировано 118 боевых столкновений. На Покровском направлении российские войска 46 раз пытались продвинуться, 38 атак отбиты.
Силы обороны на Покровском направлении сегодня уже отбили 38 вражеских атак, бои продолжаются. Всего на фронте с начала суток – 118 боев. Об этом сообщили в сводке на 16 часов 11 ноября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян
От российских артиллерийских обстрелов, как отмечается, пострадали районы населенных пунктов, в частности Бобылевка, Стариково, Коренек, Белая Береза Сумской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник совершил 89 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского. Семь вражеских атак продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении продолжаются 11 боевых столкновений. Всего с начала суток враг 16 раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового.
На Лиманском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.
На Славянском направлении противник совершил сегодня семь атак в районах Дроновки, Северска, Серебрянки и Переездного.
На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.
Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении российские войска 46 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка. Наши защитники уже отбили 38 атак, бои продолжаются.
На Александровском направлении украинские защитники отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Сосновка, Новониколаевка, Первомайское и в сторону Сладкого. Еще две вражеские атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Новоуспенское.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в сторону населенного пункта Приморское.
На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.
На остальных направлениях, как указано, существенных изменений в обстановке не произошло.
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, нефтетерминала в Феодосии и объектов оккупантов в Донецкой области11.11.25, 10:53 • 2484 просмотра