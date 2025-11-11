Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
В Запорожье враг продвинулся вперед и захватил три населенных пункта, воспользовавшись численным преимуществом и туманом. Сырский сообщил о значительных потерях оккупантов в операционной зоне Группировки войск "Юг".
В Запорожской области враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Агрессор повысил активность в Запорожской области. Использует для инфильтрации между нашими позициями погодные условия – густой туман. Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта
По его словам, воины Группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково.
Принимаются соответствующие меры поддержки. Комбинированным огнем агрессору нанесены значительные потери. Каждый метр нашей земли стоит россии сотен жизней военных
Главнокомандующий ВСУ добавил, что только в операционной зоне Группировки войск "Юг" за трое последних суток оккупанты потеряли около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники.
