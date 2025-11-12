российских рекрутеров отправляют на фронт за невыполнение планов набора солдат - ГУР
Киев • УНН
Командование рф наказывает за неудовлетворительное пополнение войск, особенно на Дальнем Востоке. Ответственных за набор, преимущественно сержантов и офицеров, переводят в штурмовые подразделения.
Командование российской оккупационной армии ввело наказания за неудовлетворительные показатели пополнения войск. Особенно это наблюдается в дальневосточных регионах рф, где рекрутинговая кампания систематически проваливается, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Подробности
По данным украинской военной разведки, ответственных за набор военнослужащих (а это, преимущественно, сержанты и офицеры – ред.) переводят в штурмовые подразделения в случае невыполнения установленных кремлем рекрутинговых планов.
Например, в республике саха (якутия) семеро начальников рекрутинговых пунктов были отправлены на фронт в мотострелковые полки 5-й, 35-й и 29-й армий.
Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных москвой норм, отметили в ГУР.
На передовую отправляют рекрутеров, в зонах ответственности которых либо отсутствует необходимое количество мужского населения для выполнения установленных норм, либо невозможно провести рекрутинговую кампанию в установленные сроки
Как отметили в Главном управлении разведки, это свидетельствует о полной неосведомленности кремля о состоянии дел в подконтрольных регионах и насущной потребности в пополнении потерь.
