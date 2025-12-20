В росії бізнес-бум: похоронні компанії заробляють рекордні гроші через війну в Україні

Похоронний бізнес у росії різко наростив прибутки через рекордні втрати армії у війні проти України: доходи провідних компаній зросли на десятки відсотків, а ціни на труни й поховання суттєво підвищилися на тлі інфляції та зростання попиту. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Зазначається, що війна росії проти України стала "золотою жилою" для похоронних компаній, які переживають бізнес-бум і рекордне зростання доходів.

Так, п’ять лідерів похоронного бізнесу РФ за підсумками 2024 року заробили 14,872 млрд рублів, що майже на 3 млрд, або на 24% більше, ніж роком раніше - йдеться у дописі.

Зокрема, московська компанія "Ритуал" збільшила виручку на 22% - до 5,5 млрд рублів; приблизно стільки ж отримав петербурзький профільний бізнесмен Валерій Ларькін - на 21% більше, ніж попереднього року. Найбільше зростання зафіксовано у монополістів похоронного ринку Краснодара Олега Макаревича та Разміка Тазагулова - на 48%, до 1,208 млрд рублів, зазначає видання.

Крім того, збагаченню гравців галузі сприяють інфляція в рф та зростання цін через підвищений попит: за даними Росстату, з початку 2022 року виготовлення труни в росії подорожчало на 84%, а копання могил - на 51% - пише DW.

Розвідка НАТО повідомляє, що станом на початок грудня 2025 року сукупні втрати російської армії в Україні, включно з убитими та пораненими, досягли 1,15 млн осіб.

За оцінками журналу The Economist, кількість загиблих може сягати 680 тисяч людей, або близько 1% довоєнного чоловічого населення країни.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що втрати росіян у 2025 році вже перевищили 367 460 осіб. Не виконавши жодного стратегічного завдання, окупанти намагаються протиснути Сили оборони, щоб відзвітувати хоча б про якісь "успіхи".

