Білий дім готується ігнорувати повістки демократів у Конгресі – адвокат Трампа розкрив плани адміністрації
Київ • УНН
Адвокат Трампа заявив, що Білий дім не гарантує виконання повісток демократів. Для захисту адміністрація найняла близько 15 адвокатів.
Адміністрація президента США Дональда Трампа не гарантує виконання повісток Конгресу, який після проміжних виборів перейшов під контроль демократів. Білий дім уже посилив юридичну команду та готується до масштабних розслідувань щодо президента, його оточення та бізнес-зв'язків. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інтерв'ю головного юриста Білого дому Вілла Шарфа, пише УНН.
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За словами Шарфа, рішення про виконання повісток залежатиме від їхнього змісту та характеру розслідувань.
Це залежить від повістки. Це залежить від характеру розслідування. І це не той Білий дім, який дозволить себе залякувати
Після перемоги демократів на проміжних виборах 3 листопада адміністрація Трампа очікує посилення парламентського контролю. Новий склад Конгресу розпочне роботу наступного року.
Для протидії можливим розслідуванням юридична служба Білого дому вже найняла близько 15 адвокатів. Координувати правову відповідь адміністрації Шарф планує разом із генеральним прокурором США Тоддом Бланшем.
Білий дім може захищати навіть приватні розмови Трампа
Особливу увагу демократи планують приділити зв'язкам президента з великим бізнесом, зокрема керівниками компаній, які фінансували будівництво нового бального залу Білого дому.
Шарф заявив, що адміністрація може посилатися на президентський привілей конфіденційності навіть тоді, коли Конгрес вимагатиме від приватних осіб розкрити зміст їхнього спілкування з Трампом.
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Крім того, юрист попередив, що окремі дії конгресменів під час розслідувань теоретично можуть виходити за межі законодавчого імунітету, однак конкретних прикладів не навів.
Демократи вже очікують опору з боку адміністрації. Конгресмен Джейсон Кроу наголосив, що можливе ігнорування повісток Білим домом не змусить законодавців відмовитися від розслідувань.
Водночас Конституція США захищає законодавчу діяльність конгресменів, а повноваження Конгресу вимагати документи та свідчення раніше підтверджував Верховний суд.
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