Белый дом готовится игнорировать повестки демократов в Конгресе — адвокат Трампа раскрыл планы администрации

Администрация президента США Дональда Трампа не гарантирует выполнение повесток Конгресса, который после промежуточных выборов перешёл под контроль демократов. Белый дом уже усилил юридическую команду и готовится к масштабным расследованиям в отношении президента, его окружения и деловых связей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью главного юриста Белого дома Уилла Шарфа, пишет УНН.

Детали

По словам Шарфа, решение о выполнении повесток будет зависеть от их содержания и характера расследований.

Это зависит от повестки. Это зависит от характера расследования. И это не тот Белый дом, который позволит себя запугивать – заявил он.

После победы демократов на промежуточных выборах 3 ноября администрация Трампа ожидает усиления парламентского контроля. Новый состав Конгресса начнёт работу в следующем году.

Для противодействия возможным расследованиям юридическая служба Белого дома уже наняла около 15 адвокатов. Координировать правовой ответ администрации Шарф планирует вместе с генеральным прокурором США Тоддом Бланшем.

Белый дом может защищать даже частные разговоры Трампа

Особое внимание демократы планируют уделить связям президента с крупным бизнесом, в частности руководителями компаний, финансировавших строительство нового бального зала Белого дома.

Шарф заявил, что администрация может ссылаться на президентскую привилегию конфиденциальности даже тогда, когда Конгресс потребует от частных лиц раскрыть содержание их общения с Трампом.

Семья Кеннеди подала иск против строительства "Арки Трампа": названа причина

Кроме того, юрист предупредил, что отдельные действия конгрессменов во время расследований теоретически могут выходить за рамки законодательного иммунитета, однако конкретных примеров не привёл.

Демократы уже ожидают сопротивления со стороны администрации. Конгрессмен Джейсон Кроу подчеркнул, что возможное игнорирование повесток Белым домом не заставит законодателей отказаться от расследований.

В то же время Конституция США защищает законодательную деятельность конгрессменов, а полномочия Конгресса требовать документы и свидетельства ранее подтверждал Верховный суд.

Демократы в Сенате требуют от Маска сохранить данные о Starlink в Украине