Трамп знайшов причину обвалу фондового ринку США та пояснив, до чого тут його відсутність у виборчих бюлетенях
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що падіння акцій спричинили результати виборів 3 листопада. Економічних доказів цьому зв’язку він не навів.
Президент США Дональд Трамп пов'язав різке падіння американського фондового ринку з результатами проміжних виборів до Конгресу, на яких виборці не могли проголосувати особисто за нього. Про це американський лідер повідомив у своїй публікації, пише УНН.
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За словами Трампа, якби його ім'я було у виборчих бюлетенях 3 листопада, результати голосування були б зовсім іншими, а американські фондові ринки та пенсійні накопичення громадян демонстрували б стрімке зростання.
Акції різко впали через результати виборів 3 листопада. Мене не було в бюлетені, але якби я там був, результати, як і всі 3 рази до цього, були б зовсім іншими, а фондовий ринок і ваші пенсійні рахунки 401(k) переживали б БУМ. Я ж вам казав!!!
Водночас американський президент не навів економічних аргументів, які підтверджували б прямий зв'язок між відсутністю його імені у виборчих бюлетенях та падінням вартості акцій.
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