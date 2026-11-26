Президент США Дональд Трамп пов'язав різке падіння американського фондового ринку з результатами проміжних виборів до Конгресу, на яких виборці не могли проголосувати особисто за нього. Про це американський лідер повідомив у своїй публікації, пише УНН.

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За словами Трампа, якби його ім'я було у виборчих бюлетенях 3 листопада, результати голосування були б зовсім іншими, а американські фондові ринки та пенсійні накопичення громадян демонстрували б стрімке зростання.

Акції різко впали через результати виборів 3 листопада. Мене не було в бюлетені, але якби я там був, результати, як і всі 3 рази до цього, були б зовсім іншими, а фондовий ринок і ваші пенсійні рахунки 401(k) переживали б БУМ. Я ж вам казав!!! – написав Трамп.

Водночас американський президент не навів економічних аргументів, які підтверджували б прямий зв'язок між відсутністю його імені у виборчих бюлетенях та падінням вартості акцій.

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