Президент США Дональд Трамп связал резкое падение американского фондового рынка с результатами промежуточных выборов в Конгресс, на которых избиратели не могли проголосовать лично за него. Об этом американский лидер сообщил в своей публикации, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, если бы его имя было в избирательных бюллетенях 3 ноября, результаты голосования были бы совершенно иными, а американские фондовые рынки и пенсионные накопления граждан демонстрировали бы стремительный рост.

Акции резко упали из-за результатов выборов 3 ноября. Меня не было в бюллетене, но если бы я там был, результаты, как и все 3 раза до этого, были бы совершенно иными, а фондовый рынок и ваши пенсионные счета 401(k) переживали бы БУМ. Я же вам говорил!!! – написал Трамп.

В то же время американский президент не привел экономических аргументов, которые подтверждали бы прямую связь между отсутствием его имени в избирательных бюллетенях и падением стоимости акций.

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