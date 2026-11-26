Трамп нашел причину обвала фондового рынка США и объяснил, при чем здесь его отсутствие в избирательных бюллетенях
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что падение акций вызвали результаты выборов 3 ноября. Экономических доказательств этой связи он не привел.
Президент США Дональд Трамп связал резкое падение американского фондового рынка с результатами промежуточных выборов в Конгресс, на которых избиратели не могли проголосовать лично за него. Об этом американский лидер сообщил в своей публикации, пишет УНН.
Детали
По словам Трампа, если бы его имя было в избирательных бюллетенях 3 ноября, результаты голосования были бы совершенно иными, а американские фондовые рынки и пенсионные накопления граждан демонстрировали бы стремительный рост.
Акции резко упали из-за результатов выборов 3 ноября. Меня не было в бюллетене, но если бы я там был, результаты, как и все 3 раза до этого, были бы совершенно иными, а фондовый рынок и ваши пенсионные счета 401(k) переживали бы БУМ. Я же вам говорил!!!
В то же время американский президент не привел экономических аргументов, которые подтверждали бы прямую связь между отсутствием его имени в избирательных бюллетенях и падением стоимости акций.
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