Стоял у истоков "антивакцинаторов": "активист" Остап Стахив оказался в ТЦК Львова

$45.530.0650.680.09
ukenru
Эксклюзив
13:41 • 27228 просмотра
Гуманитарная миссия из Олешек — жители города уже на территории Украины (репортаж)PhotoVideo
31 октября, 13:00 • 29019 просмотра
Эвакуированные из оккупированных Олешек пересекли границу Украины - Зеленский показал видео
31 октября, 11:30 • 23331 просмотра
Fire Point не будет производить новые крылатые ракеты, поскольку "Фламинго" достаточно: Штилерман в эфире марафона объяснил заявление ТерехVideo
31 октября, 10:55 • 21711 просмотра
"Вскоре будем дома": Лубинец показал первые кадры с эвакуированными из ОлешекVideo
31 октября, 10:18 • 23186 просмотра
Fire Point уже производит оружие, которому для ударов по рф не нужен Starlink - Ирина ТерехVideo
31 октября, 08:23 • 19847 просмотра
Самолёты с эвакуированными из Олешек прибыли в беларусь - Арахамия
31 октября, 06:39 • 18030 просмотра
Каждый второй запущенный рф дрон реактивный: сколько уничтожили за ночь
31 октября, 03:25 • 68519 просмотра
Усик возвращается в первый тяжёлый вес в 2027 году ради абсолюта — менеджер
31 октября, 01:22 • 93317 просмотра
Протесты у Конституционного трибунала Польши набирают обороты — в лагере Навроцкого заявляют о попытке государственного переворотаVideo
30 октября, 23:49 • 35658 просмотра
"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 23005 просмотра
Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле31 октября, 10:28 • 13624 просмотра
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 19336 просмотра
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене31 октября, 12:36 • 11388 просмотра
"Укрэнерго" вводит почасовые отключения света 1 ноября16:27 • 8546 просмотра
публикации
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 19513 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 23177 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 46652 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 55926 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 58599 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Кароль Навроцкий
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Олешки
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Coachella-2027: названы все три хедлайнера14:02 • 7440 просмотра
Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолётеVideo13:56 • 7158 просмотра
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене31 октября, 12:36 • 11511 просмотра
Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле31 октября, 10:28 • 13743 просмотра
Кейн - 9-й, Мбаппе даже не в топ-10: как Украина голосовала за "Золотой мяч-2026"31 октября, 09:00 • 15564 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Фильм
R-360 Нептун
БМ-27 "Ураган"

Стоял у истоков "антивакцинаторов": "активист" Остап Стахив оказался в ТЦК Львова

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Остапа Стахива, который находился в розыске с 6 марта 2026 года, доставили в ТЦК. Он проходит военно-врачебную комиссию.

Стоял у истоков "антивакцинаторов": "активист" Остап Стахив оказался в ТЦК Львова

В субботу, 31 октября, сотрудники полиции Львова задержали и доставили в территориальный центр комплектования скандально известного активиста Остапа Стахива. Его обвиняют в нарушении правил воинского учета, однако сам он это отрицает. Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Стахив находился в розыске с 6 марта 2026 года. Сейчас он проходит военно-врачебную комиссию, которая определит степень его годности к военной службе.

Дальнейшие решения будут приниматься исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. В случае признания военнообязанного годным к военной службе и при отсутствии законных оснований для отсрочки, бронирования или других предусмотренных законом оснований он подлежит дальнейшим процедурам, определенным законодательством о мобилизации. Отдельно обращаем внимание на вещи, которые в последнее время нередко пытаются подменить эмоциями и информационными манипуляциями. Публичность не дает иммунитета от исполнения закона, количество подписчиков в социальных сетях, профессия, политическая или общественная деятельность, медийность либо громкость заявлений не создают для человека отдельного порядка исполнения воинской обязанности. Если гражданин нарушает правила воинского учета - государство располагает предусмотренными законом механизмами реагирования

 - говорится в сообщении ТЦК.

Также в областном территориальном центре комплектования отметили, что "сам факт доставки в ТЦК и СП не означает автоматической мобилизации".

Кто такой Остап Стахив и чем известен

Он был одним из лидеров антивакцинаторского движения во время пандемии COVID-19. В 2021 году Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении в действиях, направленных на свержение государственного строя, а в 2024 году - в распространении информации о расположении ВСУ и мошенничестве.

После пребывания под стражей Стахив вышел из СИЗО под залог в размере 908 тысяч гривен.

Напомним

Верховная Рада в законопроекте об усилении ответственности за организацию и использование так называемых дроп-схем также поддержала поправку, предусматривающую штраф в размере 170 тысяч гривен для сотрудников ТЦК и СП за незаконную постановку на воинский учет граждан, которые не подлежат такой процедуре.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Законы
Мобилизация
Военное положение
ТЦК и СП
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Украина
Львов