Стоял у истоков "антивакцинаторов": "активист" Остап Стахив оказался в ТЦК Львова

В субботу, 31 октября, сотрудники полиции Львова задержали и доставили в территориальный центр комплектования скандально известного активиста Остапа Стахива. Его обвиняют в нарушении правил воинского учета, однако сам он это отрицает. Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Стахив находился в розыске с 6 марта 2026 года. Сейчас он проходит военно-врачебную комиссию, которая определит степень его годности к военной службе.

Дальнейшие решения будут приниматься исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. В случае признания военнообязанного годным к военной службе и при отсутствии законных оснований для отсрочки, бронирования или других предусмотренных законом оснований он подлежит дальнейшим процедурам, определенным законодательством о мобилизации. Отдельно обращаем внимание на вещи, которые в последнее время нередко пытаются подменить эмоциями и информационными манипуляциями. Публичность не дает иммунитета от исполнения закона, количество подписчиков в социальных сетях, профессия, политическая или общественная деятельность, медийность либо громкость заявлений не создают для человека отдельного порядка исполнения воинской обязанности. Если гражданин нарушает правила воинского учета - государство располагает предусмотренными законом механизмами реагирования - говорится в сообщении ТЦК.

Также в областном территориальном центре комплектования отметили, что "сам факт доставки в ТЦК и СП не означает автоматической мобилизации".

Кто такой Остап Стахив и чем известен

Он был одним из лидеров антивакцинаторского движения во время пандемии COVID-19. В 2021 году Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении в действиях, направленных на свержение государственного строя, а в 2024 году - в распространении информации о расположении ВСУ и мошенничестве.

После пребывания под стражей Стахив вышел из СИЗО под залог в размере 908 тысяч гривен.

Напомним

Верховная Рада в законопроекте об усилении ответственности за организацию и использование так называемых дроп-схем также поддержала поправку, предусматривающую штраф в размере 170 тысяч гривен для сотрудников ТЦК и СП за незаконную постановку на воинский учет граждан, которые не подлежат такой процедуре.