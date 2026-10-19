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В Україні з початку року винесли 75 вироків за поширення фото та відео ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Від початку 2026 року суди винесли 75 вироків за поширення відео обстрілів і роботи ППО. СБУ також викрила трьох киян.

В Україні з початку року винесли 75 вироків за поширення фото та відео ворожих обстрілів

З початку 2026 року 75 людей в Україні отримали судові вироки за поширення фото та відео ворожих обстрілів, зокрема матеріалів про розташування та роботу української ППО. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Так, протягом минулого тижня Служба безпеки викрила у Києві трьох місцевих жителів, які оприлюднили позиції ППО. Наразі вони є підозрюваними за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про Збройні Сили України чи інших військових формувань)

- йдеться в повідомленні.

СБУ вкотре наголошує, що несанкціоноване розповсюдження інформації про геолокації, бойову роботу Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів не тільки допомагає ворогу підготувати і скоригувати повторні удари, а й надає російській пропаганді нові можливості працювати проти нашої держави.

Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, заборонено публікувати контент, який фіксує роботу української протиповітряної оборони, удари окупантів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, пересування техніки та особового складу Сил оборони тощо

- йдеться в повідомленні.

В українській спецслужбі також закликають звертатися у випадку наявності інформації про подібні правопорушення за телефонним номером 1516, електронною поштою [email protected], або писати в чат-бот "Спали" ФСБшника" чи t.me/spaly_fsb_bot

Українська спецслужба зазначає, що співробітники СБУ системно відстежують подібні випадки та притягують авторів таких дописів до відповідальності.

Ворог розширює мережу Telegram-ботів для збору інформації про наслідки ударів по Україні - ЦПД19.10.26, 15:56 • 1836 переглядiв

Ольга Розгон

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