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В Украине с начала года вынесли 75 приговоров за распространение фото и видео вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

С начала 2026 года суды вынесли 75 приговоров за распространение видео обстрелов и работы ПВО. СБУ также разоблачила троих киевлян.

В Украине с начала года вынесли 75 приговоров за распространение фото и видео вражеских обстрелов

С начала 2026 года 75 человек в Украине получили судебные приговоры за распространение фото и видео вражеских обстрелов, в частности материалов о расположении и работе украинской ПВО. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Так, в течение прошлой недели Служба безопасности разоблачила в Киеве трех местных жителей, которые обнародовали позиции ПВО. В настоящее время они являются подозреваемыми по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о Вооруженных силах Украины или других военных формированиях)

- говорится в сообщении.

СБУ в очередной раз подчеркивает, что несанкционированное распространение информации о геолокациях, боевой работе Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов не только помогает врагу подготовить и скорректировать повторные удары, но и предоставляет российской пропаганде новые возможности работать против нашего государства.

Служба безопасности Украины призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео вражеских атак. В частности, запрещено публиковать контент, фиксирующий работу украинской противовоздушной обороны, удары оккупантов по военным объектам, критической инфраструктуре, передвижение техники и личного состава Сил обороны и т. д.

- говорится в сообщении.

В украинской спецслужбе также призывают обращаться в случае наличия информации о подобных правонарушениях по телефонному номеру 1516, электронной почте [email protected] или писать в чат-бот «Спали" ФСБшника» или t.me/spaly_fsb_bot

Украинская спецслужба отмечает, что сотрудники СБУ системно отслеживают подобные случаи и привлекают авторов таких публикаций к ответственности.

Враг расширяет сеть Telegram-ботов для сбора информации о последствиях ударов по Украине — ЦПД19.10.26, 15:56 • 1660 просмотров

Ольга Розгон

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