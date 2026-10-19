В Украине с начала года вынесли 75 приговоров за распространение фото и видео вражеских обстрелов
Киев • УНН
С начала 2026 года суды вынесли 75 приговоров за распространение видео обстрелов и работы ПВО. СБУ также разоблачила троих киевлян.
С начала 2026 года 75 человек в Украине получили судебные приговоры за распространение фото и видео вражеских обстрелов, в частности материалов о расположении и работе украинской ПВО. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Так, в течение прошлой недели Служба безопасности разоблачила в Киеве трех местных жителей, которые обнародовали позиции ПВО. В настоящее время они являются подозреваемыми по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о Вооруженных силах Украины или других военных формированиях)
СБУ в очередной раз подчеркивает, что несанкционированное распространение информации о геолокациях, боевой работе Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов не только помогает врагу подготовить и скорректировать повторные удары, но и предоставляет российской пропаганде новые возможности работать против нашего государства.
Служба безопасности Украины призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео вражеских атак. В частности, запрещено публиковать контент, фиксирующий работу украинской противовоздушной обороны, удары оккупантов по военным объектам, критической инфраструктуре, передвижение техники и личного состава Сил обороны и т. д.
В украинской спецслужбе также призывают обращаться в случае наличия информации о подобных правонарушениях по телефонному номеру 1516, электронной почте [email protected] или писать в чат-бот «Спали" ФСБшника» или t.me/spaly_fsb_bot
Украинская спецслужба отмечает, что сотрудники СБУ системно отслеживают подобные случаи и привлекают авторов таких публикаций к ответственности.
Враг расширяет сеть Telegram-ботов для сбора информации о последствиях ударов по Украине — ЦПД19.10.26, 15:56 • 1660 просмотров