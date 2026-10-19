Враг расширяет сеть Telegram-ботов для сбора информации о последствиях ударов по Украине — ЦПД
Киев • УНН
ЦПД предупреждает о Telegram-ботах, которые за деньги собирают фотографии последствий атак. Передача таких данных врагу является преступлением.
Россия расширяет сеть Telegram-ботов, через которые призывает гражданских лиц присылать фотографии и видео последствий попаданий российских дронов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
За обещаниями денежного вознаграждения скрывается прямое сотрудничество со спецслужбами государства-агрессора. Отправляя фотографии или видео последствий российских ударов, человек помогает врагу корректировать следующие обстрелы и становится соучастником преступлений РФ против Украины
В ЦПД призвали не взаимодействовать с вражескими чат-ботами. Там отметили, что передача врагу информации о размещении ПВО, передвижении средств поражения или последствиях атак является преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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