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Враг расширяет сеть Telegram-ботов для сбора информации о последствиях ударов по Украине — ЦПД

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

ЦПД предупреждает о Telegram-ботах, которые за деньги собирают фотографии последствий атак. Передача таких данных врагу является преступлением.

Враг расширяет сеть Telegram-ботов для сбора информации о последствиях ударов по Украине — ЦПД

Россия расширяет сеть Telegram-ботов, через которые призывает гражданских лиц присылать фотографии и видео последствий попаданий российских дронов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

За обещаниями денежного вознаграждения скрывается прямое сотрудничество со спецслужбами государства-агрессора. Отправляя фотографии или видео последствий российских ударов, человек помогает врагу корректировать следующие обстрелы и становится соучастником преступлений РФ против Украины

- говорится в сообщении.

В ЦПД призвали не взаимодействовать с вражескими чат-ботами. Там отметили, что передача врагу информации о размещении ПВО, передвижении средств поражения или последствиях атак является преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Удары по дата-центрам «Яндекса» сократили работу кремлёвских ботосетей — ЦПД14.10.26, 07:31 • 6221 просмотр

Ольга Розгон

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