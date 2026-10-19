Ворог розширює мережу Telegram-ботів для збору інформації про наслідки ударів по Україні - ЦПД
Київ • УНН
ЦПД попереджає про Telegram-ботів, які за гроші збирають фото наслідків атак. Передавання таких даних ворогу є злочином.
росія розширює мережу Telegram-ботів, через які закликає цивільних громадян надсилати фото та відео наслідків влучань російських дронів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
За обіцянками грошової винагороди ховається пряма співпраця зі спецслужбами держави-агресора. Надсилаючи фото чи відео з наслідками російських ударів, людина допомагає ворогу коригувати наступні обстріли та стає співучасником злочинів рф проти України
У ЦПД закликали не взаємодіяти з ворожими чат-ботами. Там зазначили, що передавання ворогу інформації про розміщення ППО, рух засобів ураження чи наслідки атак є злочином, за який передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.
Удари по дата-центрах "Яндекса" скоротили роботу кремлівських ботомереж - ЦПД14.10.26, 07:31 • 6220 переглядiв