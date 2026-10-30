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Від Ямалу до Західного Сибіру: Україна готує удари по найвіддаленішим куточкам рф

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Зеленський заявив, що українські далекобійні удари вже можуть досягати цілей від Ямалу до Західного Сибіру. Україна масштабує ці спроможності.

Від Ямалу до Західного Сибіру: Україна готує удари по найвіддаленішим куточкам рф

Україна працює над тим, щоб зробити свої ракети й дрони ще далекобійнішими та бити по віддаленим територіям росії у відповідь на атаки зс рф по українським містам. Про це 30 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді щодо результатів дипстрайків у вересні-жовтні, передає УНН.

За його словами, наразі в зоні досяжності українських далекобійних ударів перебувають цілі на лінії від Ямалу до Західного Сибіру.

Деталі

Українські військові продовжують завдавати далекобійних ударів по об'єктах на території росії у відповідь на атаки окупантів по українських містах і громадах.

На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди є наша цілком справедлива відповідь. На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські обʼєкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій

- заявив Зеленський.

Президент зазначив, що за результатами доповіді визначено ключові напрямки подальшого застосування українського далекобійного озброєння. Зокрема, планують масштабування підрозділів, які здійснюють далекобійні удари. Йдеться про розвиток спроможностей Служби безпеки України, зокрема Центру спеціальних операцій "Альфа", розвідувальних структур та інших складових Сил оборони.

Глава держави наголосив, що розвиток далекобійного озброєння — важливий елемент забезпечення національної безпеки як під час повномасштабної війни, так і після її завершення.

Наша українська далекобійність – це одна з реальних гарантій збереження незалежності нашої держави зараз, у час цієї війни, та буде однією з довготривалих гарантій безпеки після закінчення війни

- підкреслив Президент.

Зеленський також повідомив, що провів переговори з виробниками відповідного озброєння щодо подальшого розвитку українських далекобійних спроможностей.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що Fire Point масштабує виробництво ракет "Фламінго" та ударних дронів FP-1 і FP-2.

Олександра Василенко

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