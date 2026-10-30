От Ямала до Западной Сибири: Украина готовит удары по самым отдалённым уголкам РФ

Украина работает над тем, чтобы сделать свои ракеты и дроны еще более дальнобойными и наносить удары по отдаленным территориям России в ответ на атаки ВС РФ по украинским городам. Об этом 30 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада о результатах дипстрайков в сентябре—октябре, передает УНН.

По его словам, в настоящее время в зоне досягаемости украинских дальнобойных ударов находятся цели на линии от Ямала до Западной Сибири.

Детали

Украинские военные продолжают наносить дальнобойные удары по объектам на территории России в ответ на атаки оккупантов по украинским городам и общинам.

На каждый российский удар по нашим городам и общинам всегда есть наш вполне справедливый ответ. Сегодня в зоне досягаемости наших дипстрайков находятся российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири, и мы работаем над тем, чтобы наши дроны и ракеты могли достигать и еще более отдаленных российских территорий - заявил Зеленский.

Президент отметил, что по итогам доклада были определены ключевые направления дальнейшего применения украинского дальнобойного вооружения. В частности, планируется масштабирование подразделений, осуществляющих дальнобойные удары. Речь идет о развитии возможностей Службы безопасности Украины, в частности Центра специальных операций "Альфа", разведывательных структур и других составляющих Сил обороны.

Глава государства подчеркнул, что развитие дальнобойного вооружения — важный элемент обеспечения национальной безопасности как во время полномасштабной войны, так и после ее завершения.

Наша украинская дальнобойность — это одна из реальных гарантий сохранения независимости нашего государства сейчас, во время этой войны, и она будет одной из долгосрочных гарантий безопасности после окончания войны - подчеркнул Президент.

Зеленский также сообщил, что провел переговоры с производителями соответствующего вооружения о дальнейшем развитии украинских дальнобойных возможностей.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что Fire Point масштабирует производство ракет "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2.