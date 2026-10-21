Атака рф на Дніпро 21 жовтня: пошкоджено критичну інфраструктуру трьома ракетами
Київ • УНН
російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Про загиблих і постраждалих не повідомляли, у частині міста зникло світло.
У середу, 21 жовтня російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.
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Наразі про загиблих чи постраждалих невідомо. Водночас місцеві ЗМІ і Telegram-канали повідомили, що росіяни запустили по Дніпру три крилаті ракети S8000 "Бандероль". Крім того, жителі окремих районів міста повідомляють про проблеми зі світлом.
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Нагадаємо
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві російського агента, який коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у столиці.