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Атака рф на Дніпро 21 жовтня: пошкоджено критичну інфраструктуру трьома ракетами

Київ • УНН

 • 2782 перегляди

російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Про загиблих і постраждалих не повідомляли, у частині міста зникло світло.

Атака рф на Дніпро 21 жовтня: пошкоджено критичну інфраструктуру трьома ракетами

У середу, 21 жовтня російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Наразі про загиблих чи постраждалих невідомо. Водночас місцеві ЗМІ і Telegram-канали повідомили, що росіяни запустили по Дніпру три крилаті ракети S8000 "Бандероль". Крім того, жителі окремих районів міста повідомляють про проблеми зі світлом.

Загроза для міста триває. До відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях

- йдеться в дописі начальника ОВА.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві російського агента, який коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у столиці.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Теракт
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
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Дніпро (місто)
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Київ