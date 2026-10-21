Атака рф на Днепр 21 октября: повреждена критическая инфраструктура тремя ракетами
Киев • УНН
российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре. О погибших и пострадавших не сообщали, в части города исчез свет.
В среду, 21 октября российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.
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В настоящее время о погибших или пострадавших неизвестно. Вместе с тем местные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что россияне запустили по Днепру три крылатые ракеты S8000 "Бандероль". Кроме того, жители отдельных районов города сообщают о проблемах с электричеством.
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Напомним
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве российского агента, который корректировал массированные удары врага по Одессе и Днепру, а также готовил теракт в столице.