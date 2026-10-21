Атака рф на Днепр 21 октября: повреждена критическая инфраструктура тремя ракетами

Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн

Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн

Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн

Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн

Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"

Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"

Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"

Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"

Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии

Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии

Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии

Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии

НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"

НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"

НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"

НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"

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