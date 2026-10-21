Коригував удари по Дніпру і Одесі і готував теракт: у Києві затримали 18-річного агента рф
Київ • УНН
СБУ затримала одесита, який коригував удари по Одесі та Дніпру й готував теракт у Києві. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві російського агента, який коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у столиці. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.
Деталі
Затриманим виявився завербований ворогом 18-річний одесит. За даними слідства, у серпні цього року він навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі.
Фігурант передав росіянам координати критично важливого хабу, який потім атакували реактивні безпілотники країни-агресора. Згодом на замовлення рф агент прибув до Києва для підготовки теракту. Після приїзду до столиці він встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви. Пристрій був замаскований у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева. За допомогою "відеопастки" росіяни сподівалися відстежити розпорядок дня та способи переміщення киянина. Щоб завантажити відзняті файли і передати їх ворогу, фігурант забрав камеру додому
Зловмисника затримали напередодні того, як він мав направити "звіт" російським спецслужбістам. Слідство встановило, що фігурант був завербований росіянами, коли після звільнення з одного з поштових відділень Одеси шукав "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.
Паралельно з наведенням атаки на логістичний хаб агент відстежував локації української ППО та оборонних підприємств на Одещині. Також він потягом з’їздив до Дніпра, де розвідав для ворога надані йому координати. Під час обшуків у затриманого вилучено замасковану відеокамеру і смартфон із доказами роботи на рф
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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