Коригував удари по Дніпру і Одесі і готував теракт: у Києві затримали 18-річного агента рф

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві російського агента, який коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у столиці. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

Затриманим виявився завербований ворогом 18-річний одесит. За даними слідства, у серпні цього року він навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі.

Фігурант передав росіянам координати критично важливого хабу, який потім атакували реактивні безпілотники країни-агресора. Згодом на замовлення рф агент прибув до Києва для підготовки теракту. Після приїзду до столиці він встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви. Пристрій був замаскований у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева. За допомогою "відеопастки" росіяни сподівалися відстежити розпорядок дня та способи переміщення киянина. Щоб завантажити відзняті файли і передати їх ворогу, фігурант забрав камеру додому