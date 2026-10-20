Готували теракти біля ТЦК на замовлення рф: у Києві затримали двох рецидивістів

Служба безпеки і Національна поліція України запобігли серії терактів у Києві, які мали відбутися на замовлення російських спецслужб. Було затримано двох рецидивістів, які, виконуючи завдання ворога, планували знищити будівлі ТЦК у центрі столиці, повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

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За даними слідства, фігуранти вивчали можливість обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх "коктейлями Молотова" чи бойовими гранатами, або ж підірвати за допомогою саморобних бомб.

Завдання ворога виконували двоє рецидивістів. Зокрема, йдеться про мешканця Чернігівщини, який раніше був засуджений за вбивство, а також його спільника з Сумської області, з яким вони раніше відбували покарання в одній колонії - йдеться в дописі СБУ.

Також повідомляється, що готуючись до злочину, фігуранти мали задіяти третього спільника.

Двоє зловмисників на власному авто об’їжджали місто та фіксували на телефонну камеру локації режимних об’єктів, наявність там охорони і камер відеоспостереження. Крім того, вони вивчали шляхи відходу від кожного із потенційних об’єктів. Під час затримання в автомобілі одного з учасників злочинної групи виявлено бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту - заявили в СБУ.

Двом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Водночас третьому спільнику, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у приміщенні ТЦК на столичному Печерську відбулась стрілянина, поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців.