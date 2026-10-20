Готовили теракты возле ТЦК по заказу рф: в Киеве задержали двух рецидивистов

Служба безопасности и Национальная полиция Украины предотвратили серию терактов в Киеве, которые должны были произойти по заказу российских спецслужб. Были задержаны два рецидивиста, которые, выполняя задание врага, планировали уничтожить здания ТЦК в центре столицы, сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, фигуранты изучали возможность обстрелять военные здания из гранатомета, забросать их "коктейлями Молотова" или боевыми гранатами либо взорвать с помощью самодельных бомб.

Задание врага выполняли два рецидивиста. В частности, речь идет о жителе Черниговской области, который ранее был осужден за убийство, а также о его сообщнике из Сумской области, с которым они ранее отбывали наказание в одной колонии - говорится в сообщении СБУ.

Также сообщается, что при подготовке к преступлению фигуранты должны были привлечь третьего сообщника.

Двое злоумышленников на собственном автомобиле объезжали город и фиксировали на камеру телефона расположение режимных объектов, наличие там охраны и камер видеонаблюдения. Кроме того, они изучали пути отхода от каждого из потенциальных объектов. Во время задержания в автомобиле одного из участников преступной группы обнаружили боевую гранату, подготовленную для совершения теракта - заявили в СБУ.

Двоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время третьему сообщнику, который скрывается за границей, заочно сообщили о подозрении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в помещении ТЦК в столичном Печерском районе произошла стрельба, были ранены трое полицейских и трое военнослужащих.