Корректировал удары по Днепру и Одессе и готовил теракт: в Киеве задержали 18-летнего агента рф
Киев • УНН
СБУ задержала одессита, который корректировал удары по Одессе и Днепру и готовил теракт в Киеве. Ему грозит пожизненное заключение.
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве российского агента, который корректировал массированные удары врага по Одессе и Днепру, а также готовил теракт в столице. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
Детали
Задержанным оказался завербованный врагом 18-летний одессит. По данным следствия, в августе этого года он навел российский удар по логистическому почтовому терминалу в Одессе.
Фигурант передал россиянам координаты критически важного хаба, который затем атаковали реактивные беспилотники страны-агрессора. Впоследствии по заданию рф агент прибыл в Киев для подготовки теракта. После приезда в столицу он установил скрытую видеокамеру с пауэрбанком напротив дома потенциальной жертвы. Устройство было замаскировано в коробку из-под сока, обклеенную корой дерева. С помощью "видеоловушки" россияне надеялись отслеживать распорядок дня и способы передвижения киевлянина. Чтобы загрузить отснятые файлы и передать их врагу, фигурант забрал камеру домой
Злоумышленника задержали накануне того, как он должен был направить "отчет" российским спецслужбистам. Следствие установило, что фигурант был завербован россиянами, когда после увольнения из одного из почтовых отделений Одессы искал "легкие" заработки в Telegram-каналах.
Параллельно с наведением атаки на логистический хаб агент отслеживал места расположения украинской ПВО и оборонных предприятий в Одесской области. Также он поездом съездил в Днепр, где разведал для врага предоставленные ему координаты. Во время обысков у задержанного изъяли замаскированную видеокамеру и смартфон с доказательствами работы на рф
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали двух рецидивистов за подготовку терактов в центре Киева по заказу рф.