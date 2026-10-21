Корректировал удары по Днепру и Одессе и готовил теракт: в Киеве задержали 18-летнего агента рф

Уиткофф представит путину обновлённое мирное предложение - Axios

Эксклюзив

Федерация профсоюзов сможет добиваться пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте даже после вступления его в силу — юристка

Эксклюзив

российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врага

ЕС призовёт Канаду и Великобританию увеличить финансирование Украины - СМИ

США сегодня предложат Путину трёхстороннюю встречу с Зеленским и Трампом для завершения войны — Politico

Ночные удары по Украине: какие регионы атаковала Россия и что известно о последствиях

В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под удар попало здание оператора связи «Лугаком»

Посланник путина Дмитриев подхватил угрозы Трампа Зеленскому относительно завершения войны

Болгария отказалась участвовать в новом кредите для Украины и связала протесты в Европе с войной в Украине