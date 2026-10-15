Окупанту, який розстріляв п’ятьох військових 72-ї бригади і цивільного на Харківщині, повідомили про підозру

$44.980.1050.350.09
ukenru
17:02 • 9782 перегляди
Місяць ударів може залишити три мегаполіси України без світла, води й тепла: NYT розкрило плани росії
16:33 • 11446 перегляди
16 жовтня частину областей України чекають графіки відключення - скільки черг буде без світла
15:55 • 14271 перегляди
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси
15:40 • 11823 перегляди
росія випустила по Україні майже 1000 дронів "від початку доби вчора і дотепер" - ЗеленськийVideo
15:14 • 12646 перегляди
Україна вичерпала запаси ракет до систем Patriot - ЗМІ
14:54 • 12035 перегляди
Навчання під час тривалих повітряних тривог - яке рішення ухвалив уряд і що воно змінить
14:20 • 12390 перегляди
Лагард може достроково залишити посаду голови Європейського центробанку - чим займатиметься
Ексклюзив
14:05 • 11570 перегляди
Чи можна вакцинуватися від грипу вагітним і матерям, які годують: відповідь лікаря
Ексклюзив
13:50 • 11158 перегляди
Скасування пільг на посилки до 150 євро - коли варто очікувати збільшення цін на товари на маркетплейсах
Ексклюзив
13:05 • 22358 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
3.3м/с
68%
756мм
Популярнi новини
Рада cхвалила ПДВ на посилки до €15015 жовтня, 08:26 • 49496 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 65828 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto15 жовтня, 10:11 • 38692 перегляди
Лідери ЄС збираються закликати Зеленського стримати критику Трампа - FT15 жовтня, 11:07 • 20107 перегляди
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video14:07 • 7986 перегляди
Публікації
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси15:55 • 14260 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
13:05 • 22354 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo12:19 • 26054 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 10:58 • 40538 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 66034 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Ярослав Железняк
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Брюссель
Іран
Реклама
УНН Lite
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video14:07 • 8254 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto15 жовтня, 10:11 • 38885 перегляди
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 66874 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 63567 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 61790 перегляди
Актуальне
Starlink
MIM-104 Patriot
Financial Times
The New York Times
Опалення

Окупанту, який розстріляв п’ятьох військових 72-ї бригади і цивільного на Харківщині, повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 2012 перегляди

На Харківщині затримали 36-річного російського військового Леоніда Рижикова. Його підозрюють у розстрілі п’ятьох беззбройних військових і цивільного.

Окупанту, який розстріляв п’ятьох військових 72-ї бригади і цивільного на Харківщині, повідомили про підозру

Окупанту, який розстріляв п'ятьох українських військових та одного цивільного на Харківщині, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

Деталі

Встановлено, що 13 жовтня 2026 року він розстріляв п'ятьох беззбройних військовослужбовців Сил оборони України та одного цивільного чоловіка.

Як зазначено у повідомленні, йдеться про 36-річного громадянина рф, мешканця Санкт-Петербурга Леоніда Рижикова. Він проходив військову службу у 2-му батальйоні 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії збройних сил росії та мав позивний "Юла".

За даними СБУ, фігуранта мобілізували до армії держави-агресора наприкінці липня цього року. Це відбулося після того, як він відбув 8 років тюремного ув’язнення за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та крадіжку.

Після мобілізації "Юлу" відправили воювати проти України на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківської області.

Як з'ясувала СБУ, 5-6 жовтня, перебуваючи на позиціях російсько-окупаційних військ у районі с. Стариця Чугуївського району, Рижиков потрапив під обстріл з боку Збройних Сил України. Озброєний автоматом АК-74, він втік звідти і почав пішки рухатися у бік міста Харкова, ховаючись у посадках.

Під час руху він пограбував покинутий приватний будинок, викравши з нього цивільний одяг.

13 жовтня біля с. Михайлівка Харківського району Рижиков без жодної причини застрелив зі свого автомата 60-річного мирного місцевого мешканця, який рибалив на ставку. Після вбивства літнього чоловіка він зіштовхнув його тіло у воду.

Того ж дня "Юла" проник до приватного домоволодіння у с. Момотове, де тимчасово перебували п'ятеро військовослужбовців ЗСУ. На той час вони не брали участі у бойових діях, не мали при собі зброї та були одягнені у цивільний одяг, тобто були цивільними особами у розумінні Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Не маючи жодної потреби, Рижиков безжально застрелив цих людей, деякі з них просто спали. Після цього він сховав свій автомат в одному з домоволодінь дачно-садового товариства, розташованого неподалік, і, переховуючись у лісосмугах, вирушив у бік Харкова 

- йдеться у повідомленні. 

Співробітники СБУ разом із Нацполіцією та Національною гвардією затримали російського військового 14 жовтня 2026 року на території Салтівського району м. Харкова, де він переховувався після вчинених злочинів.

Також правоохоронці відшукали та вилучили знаряддя вчинення злочину – автомат Калашникова АК-74, який належав Рижикову.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому російському військовослужбовцю про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

У Харкові затримали окупанта, який розстріляв п’ятьох військових 72-ї бригади ЗСУ14.10.26, 20:27 • 23584 перегляди

Нагадаємо

У житловому будинку на Харківщині застрелили п’ятьох військових 72-ї бригади. Прокуратура розслідує умисне вбивство, серед причетних підозрюють громадян рф.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
АК-74
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Харків