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У Харкові затримали окупанта, який розстріляв п’ятьох військових 72-ї бригади ЗСУ

Київ • УНН

 • 10924 перегляди

У Харкові затримали 36-річного військового рф, якого перевіряють у справі про вбивство п’ятьох бійців 72-ї бригади та цивільного.

У Харкові затримали окупанта, який розстріляв п’ятьох військових 72-ї бригади ЗСУ

У Харкові затримали стрільця, який убив п’ятьох військових 72-ї бригади ЗСУ. Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, нападником виявився російський військовий, передає УНН.

14 жовтня в Харкові затримали 36-річного громадянина рф, уродженця Санкт-Петербурга, військовослужбовця 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку збройних сил рф, якого перевіряють на причетність до вбивства п’ятьох військовослужбовців ЗСУ і цивільного чоловіка 

- йдеться у повідомленні. 

За версією слідства, стрілець міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи збройних сил рф. Для того, щоб його не розпізнали, окупант переодягнувся у цивільний одяг. 

Спочатку окупант дійшов до Циркунівської громади. Там біля водойми він побачив чоловіка, який рибалив. За попередніми даними, російський військовий побоювався, що цивільний викриє його, тому вбив чоловіка. Під час огляду тіла виявили наскрізне вогнепальне поранення голови.

13 жовтня озброєний окупант дістався села Момотове Харківського району, проник до приватного будинку, де тимчасово проживали військовослужбовці ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Загинули п’ятеро бійців 72-ї бригади ЗСУ 

- йдеться у повідомленні.

Після цього нападник залишив місце події, позбувся автоматичної зброї та продовжив рухатися лісосмугою в напрямку Харкова.

14 жовтня увечері російського військового затримали у Харкові.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин подій.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 КК України та повідомлення про підозру.

Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо

У житловому будинку на Харківщині застрелили п’ятьох військових 72-ї бригади. Прокуратура розслідує умисне вбивство, серед причетних підозрюють громадян рф.

Антоніна Туманова

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