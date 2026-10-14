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В Харькове задержали оккупанта, расстрелявшего пятерых военнослужащих 72-й бригады ВСУ

Киев • УНН

 • 15281 просмотра

В Харькове задержали 36-летнего военнослужащего РФ, которого проверяют по делу об убийстве пятерых бойцов 72-й бригады и гражданского лица.

В Харькове задержали оккупанта, расстрелявшего пятерых военнослужащих 72-й бригады ВСУ

В Харькове задержали стрелка, который убил пятерых военнослужащих 72-й бригады ВСУ. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, нападавшим оказался российский военнослужащий, передает УНН.

14 октября в Харькове задержали 36-летнего гражданина рф, уроженца Санкт-Петербурга, военнослужащего 2-го батальона 1009-го мотострелкового полка вооруженных сил рф, которого проверяют на причастность к убийству пятерых военнослужащих ВСУ и гражданского мужчины 

- говорится в сообщении. 

По версии следствия, стрелок мог входить в состав диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил рф. Чтобы его не распознали, оккупант переоделся в гражданскую одежду. 

Сначала оккупант добрался до Циркуновской громады. Там возле водоема он увидел мужчину, который рыбачил. По предварительным данным, российский военнослужащий опасался, что гражданский его разоблачит, поэтому убил мужчину. При осмотре тела обнаружили сквозное огнестрельное ранение головы.

13 октября вооруженный оккупант добрался до села Момотово Харьковского района, проник в частный дом, где временно проживали военнослужащие ВСУ, и открыл по ним огонь. Погибли пятеро бойцов 72-й бригады ВСУ 

- говорится в сообщении.

После этого нападавший покинул место происшествия, избавился от автоматического оружия и продолжил двигаться лесополосой в направлении Харькова.

14 октября вечером российского военнослужащего задержали в Харькове.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств событий.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 УК Украины и уведомлении о подозрении.

Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Харьковской областной прокуратуры.

Напомним

В жилом доме в Харьковской области застрелили пятерых военнослужащих 72-й бригады. Прокуратура расследует умышленное убийство, среди причастных подозревают граждан рф.

Антонина Туманова

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