У вбивстві військових ЗСУ на Харківщині підозрюють росіян

На Харківщині невідомий застрелив п’ятьох військовослужбовців ЗСУ. Як встановило слідство, це сталось 13 жовтня, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

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За даними правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які перебували у житловому будинку. Від отриманих поранень усі п’ятеро загинули.

14 жовтня за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Водночас пресслужба 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців повідомила, що загиблими є військовослужбовці даного підрозділу Збройних сил України. Також там додали, що до даного злочину можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами російської федерації.

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