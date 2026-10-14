У вбивстві військових ЗСУ на Харківщині підозрюють росіян
Київ • УНН
У житловому будинку на Харківщині застрелили п’ятьох військових 72-ї бригади. Прокуратура розслідує умисне вбивство, серед причетних підозрюють громадян рф.
На Харківщині невідомий застрелив п’ятьох військовослужбовців ЗСУ. Як встановило слідство, це сталось 13 жовтня, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які перебували у житловому будинку. Від отриманих поранень усі п’ятеро загинули.
14 жовтня за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)
Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Водночас пресслужба 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців повідомила, що загиблими є військовослужбовці даного підрозділу Збройних сил України. Також там додали, що до даного злочину можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами російської федерації.
На Київщині дезертир вбив 17-річну доньку знайомої через образу, його затримали і повідомили про підозру - Генпрокурор17.06.26, 18:20 • 3862 перегляди