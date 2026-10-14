В убийстве военнослужащих ВСУ в Харьковской области подозревают россиян

В Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих ВСУ. Как установило следствие, это произошло 13 октября, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, мужчина открыл огонь по военнослужащим, находившимся в жилом доме. От полученных ранений все пятеро погибли.

14 октября под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту умышленного убийства двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В то же время пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сообщила, что погибшими являются военнослужащие данного подразделения Вооруженных сил Украины. Также там добавили, что к данному преступлению могут быть причастны лица, которые, вероятно, являются гражданами Российской Федерации.

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