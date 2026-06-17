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В Киевской области дезертир убил 17-летнюю дочь знакомой из-за обиды, его задержали и сообщили о подозрении - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

В Киевской области задержали военного-дезертира, который зарезал 17-летнюю дочь приятельницы из-за обиды. У матери погибшей осталось еще двое детей - их изъяли из семьи

В Киевской области дезертир убил 17-летнюю дочь знакомой из-за обиды, его задержали и сообщили о подозрении - Генпрокурор

В Киевской области военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть, убил 17-летнюю дочь знакомой, с которой распивал алкоголь. Преступника задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко и добавил, что у матери погибшей осталось еще двое детей - их изъяли из семьи, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в Киевской области мать оставила троих детей одних дома и пошла употреблять алкоголь в компании знакомых. Ночью один из них вспомнил, что был обижен на дочь приятельницы. 28-летний мужчина взял нож, пришел в дом приятельницы и убил 17-летнего ребенка.

Насте в августе должно было исполниться 18 лет. Она мечтала стать кондитером. Строила планы. Хотела жить. Но ее жизнь оборвалась в собственном доме. Там, где ребенок должен чувствовать себя наиболее защищенным 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, преступник оперативно задержан. Он признал свою причастность к преступлению. Ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По данным следствия – это военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть. Ранее он уже был судим за умышленное убийство.

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Для прокуратуры здесь нет никаких компромиссов. Человек, взявший в руки нож и убивший ребенка, должен понести максимально суровое наказание. Но в этой истории есть и другие вопросы. Почему ребенок годами оставался один на один с опасностью? Как случилось, что рядом не оказалось ни одного взрослого, который бы его защитил? Если соответствующие службы знали о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей, злоупотреблении алкоголем или опасных условиях для детей, но не реагировали должным образом – правовую оценку получат и эти действия или бездействие. Потому что справедливость заключается не только в наказании того, кто убил. Она в установлении всей цепи решений, бездействия и безразличия, которые сделали эту трагедию возможной 

- подчеркнул Кравченко.

Кроме того, по его словам, двое младших детей 11-ти и 8-ми лет уже изъяты из семьи и переданы под опеку службы по делам детей.

Настю вернуть невозможно. Но мы обязаны честно ответить обществу на вопрос, почему государство не смогло защитить этого ребенка. Если кто-то годами закрывал глаза на опасность, в которой жили дети, ответственность понесет каждый. Потому что когда ребенок погибает из-за безразличия взрослых, то это не только личная трагедия. Это приговор системе, которая не сработала. И наша задача сделать все, чтобы такого приговора больше не было 

- резюмировал Генпрокурор.

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Антонина Туманова

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