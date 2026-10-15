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Оккупанту, расстрелявшему пятерых военнослужащих 72-й бригады и гражданского в Харьковской области, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 2704 просмотра

В Харьковской области задержали 36-летнего российского военнослужащего Леонида Рыжикова. Его подозревают в расстреле пятерых безоружных военнослужащих и гражданского.

Оккупанту, расстрелявшему пятерых военнослужащих 72-й бригады и гражданского в Харьковской области, сообщили о подозрении

Оккупанту, расстрелявшему пятерых украинских военнослужащих и одного гражданского на Харьковщине, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

Детали

Установлено, что 13 октября 2026 года он расстрелял пятерых безоружных военнослужащих Сил обороны Украины и одного гражданского мужчину.

Как отмечается в сообщении, речь идет о 36-летнем гражданине рф, жителе Санкт-Петербурга Леониде Рыжикове. Он проходил военную службу во 2-м батальоне 1009-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии вооруженных сил россии и имел позывной "Юла".

По данным СБУ, фигуранта мобилизовали в армию государства-агрессора в конце июля этого года. Это произошло после того, как он отбыл 8 лет тюремного заключения за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и кражу.

После мобилизации "Юлу" отправили воевать против Украины на временно оккупированную территорию Чугуевского района Харьковской области.

Как выяснила СБУ, 5–6 октября, находясь на позициях российско-оккупационных войск в районе с. Старица Чугуевского района, Рыжиков попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Вооруженный автоматом АК-74, он бежал оттуда и начал пешком двигаться в сторону города Харькова, скрываясь в лесополосах.

Во время движения он ограбил заброшенный частный дом, похитив из него гражданскую одежду.

13 октября возле с. Михайловка Харьковского района Рыжиков без всякой причины застрелил из своего автомата 60-летнего мирного местного жителя, который рыбачил на пруду. После убийства пожилого мужчины он столкнул его тело в воду.

В тот же день "Юла" проник в частное домовладение в с. Момотово, где временно находились пятеро военнослужащих ВСУ. В то время они не участвовали в боевых действиях, не имели при себе оружия и были одеты в гражданскую одежду, то есть являлись гражданскими лицами в понимании Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Не имея никакой необходимости, Рыжиков безжалостно застрелил этих людей, некоторые из них просто спали. После этого он спрятал свой автомат в одном из домовладений дачно-садового товарищества, расположенного неподалеку, и, скрываясь в лесополосах, направился в сторону Харькова 

- говорится в сообщении. 

Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией и Национальной гвардией задержали российского военнослужащего 14 октября 2026 года на территории Салтовского района г. Харькова, где он скрывался после совершенных преступлений.

Также правоохранители разыскали и изъяли орудие совершения преступления – автомат Калашникова АК-74, принадлежавший Рыжикову.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному российскому военнослужащему о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В Харькове задержали оккупанта, расстрелявшего пятерых военнослужащих 72-й бригады ВСУ14.10.26, 20:27 • 23623 просмотра

Напомним

В жилом доме на Харьковщине застрелили пятерых военнослужащих 72-й бригады. Прокуратура расследует умышленное убийство, среди причастных подозревают граждан рф.

Антонина Туманова

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