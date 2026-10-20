Вкрали державний газ на понад 65 млн гривень: на Дніпропетровщині викрили злочинну групу
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція викрили схему розкрадання державного газу на понад 65 млн грн і його продаж через підконтрольні АЗС. Затримали 13 осіб.
Служба безпеки і Національна поліція України викрили на Дніпропетровщині схему розкрадання державного газу на понад 65 млн гривень. Вкрадений газ фігуранти реалізовували через підконтрольні АЗС в якості автомобільного пального, повідомила СБУ, передає УНН.
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Слідство з’ясувало, що кримінальну схему організував керівник служби газовимірювань та метрології регіонального управління державної газової компанії. До незаконної діяльності він залучив свого підлеглого - начальника дільниці відповідного підрозділу.
Щоб приховати несанкціоноване викачування газу з "труби", вони відключали лічильники на ГТС, підробляли облікові дані та звітні документи. Для реалізації наступного етапу оборудки посадовці задіяли 11 спільників - представників афілійованого приватного підприємства, що займається оптовою торгівлею пальним
Всім 13 затриманим оголосили про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих
розмірах організованою групою);
- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з
інформацією в комп’ютерних системах, вчинені організованою групою).
Наразі затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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