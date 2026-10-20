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Вкрали державний газ на понад 65 млн гривень: на Дніпропетровщині викрили злочинну групу

Київ • УНН

 • 304 перегляди

СБУ та Нацполіція викрили схему розкрадання державного газу на понад 65 млн грн і його продаж через підконтрольні АЗС. Затримали 13 осіб.

Вкрали державний газ на понад 65 млн гривень: на Дніпропетровщині викрили злочинну групу

Служба безпеки і Національна поліція України викрили на Дніпропетровщині схему розкрадання державного газу на понад 65 млн гривень. Вкрадений газ фігуранти реалізовували через підконтрольні АЗС в якості автомобільного пального, повідомила СБУ, передає УНН.

Деталі

Слідство з’ясувало, що кримінальну схему організував керівник служби газовимірювань та метрології регіонального управління державної газової компанії. До незаконної діяльності він залучив свого підлеглого - начальника дільниці відповідного підрозділу.

Щоб приховати несанкціоноване викачування газу з "труби", вони відключали лічильники на ГТС, підробляли облікові дані та звітні документи. Для реалізації наступного етапу оборудки посадовці задіяли 11 спільників - представників афілійованого приватного підприємства, що займається оптовою торгівлею пальним

- зазначили в СБУ.

Всім 13 затриманим оголосили про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах організованою групою);
    • ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією в комп’ютерних системах, вчинені організованою групою).

      Наразі затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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