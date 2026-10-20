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Похитили государственный газ на сумму более 65 млн гривен: в Днепропетровской области разоблачена преступная группа

Киев • УНН

 • 2916 просмотра

СБУ и Нацполиция разоблачили схему хищения государственного газа на сумму более 65 млн грн и его продажи через подконтрольные АЗС. Задержаны 13 человек.

Похитили государственный газ на сумму более 65 млн гривен: в Днепропетровской области разоблачена преступная группа

Служба безопасности и Национальная полиция Украины разоблачили в Днепропетровской области схему хищения государственного газа на сумму более 65 млн гривен. Похищенный газ фигуранты реализовывали через подконтрольные АЗС в качестве автомобильного топлива, сообщила СБУ, передает УНН.

Детали

Следствие выяснило, что криминальную схему организовал руководитель службы газоизмерений и метрологии регионального управления государственной газовой компании. К незаконной деятельности он привлек своего подчиненного - начальника участка соответствующего подразделения.

Чтобы скрыть несанкционированную откачку газа из "трубы", они отключали счетчики на ГТС, подделывали учетные данные и отчетные документы. Для реализации следующего этапа аферы должностные лица задействовали 11 сообщников - представителей аффилированного частного предприятия, занимающегося оптовой торговлей топливом

- отметили в СБУ.

Всем 13 задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой);
    • ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией в компьютерных системах, совершенные организованной группой).

      В настоящее время задержанные находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      Напомним

      Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали двух рецидивистов за подготовку терактов в центре Киева по заказу рф.

      Евгений Устименко

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