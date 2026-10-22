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Financial Times

Навів ракети на підрозділ понад ста дронарів ЗСУ: СБУ затримала агента рф

Київ • УНН

 • 2780 перегляди

Військовий передав фсб координати підрозділу БПЛА та логістичних центрів. СБУ евакуювала понад 100 дронарів і затримала агента.

Навів ракети на підрозділ понад ста дронарів ЗСУ: СБУ затримала агента рф

Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у передачі фсб рф координат підрозділу українських операторів безпілотників. Також вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських військових із потенційно небезпечної зони. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

Деталі

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила ще одного російського агента у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований фсб мобілізований із Житомирщини, який навів повітряну атаку росіян на свій підрозділ БПЛА

- йдеться у дописі.

Як з’ясувало розслідування, фігурант "злив" фсб координати Сил оборони після того, як самовільно залишив військову частину і прибув до Київської області.

На території столичного регіону дезертир відстежував для російської спецслужби розташування логістичних центрів української армії, по яких ворог готував ракетно-авіаційні удари. Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали поблизу одного із критично важливих складів на Київщині

- йдеться у дописі.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських дронарів із зони потенційного ураження. За матеріалами справи, чоловік був завербований фсб ще до призову у лави ЗСУ. Спочатку агент виконував так звані "тестові" завдання. Зокрема, він відстежував розташування об’єктів паливно-енергетичного комплексу на півночі України.

Потім російські спецслужбісти доручили йому мобілізуватися до Сил оборони, щоб шпигувати "всередині" українських військ. Під час підготовки на курсах операторів БПЛА він збирав для ворога персональні дані командування та особового складу навчального центру. В обмін на співпрацю росіяни обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" до рф з отриманням російського громадянства

- йдеться у дописі.

Під час затримання у "крота" вилучили смартфон із доказами його роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
    • ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху на об’єкті критичної інфраструктури).

      Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

       - йдеться у дописі СБУ.

      Нагадаємо

      У Києві затримано агента фсб, який намагався активувати для росіян 148 інтернет-пристроїв. Ним виявився 18-річний колишній студент столичного коледжу, йому загрожує довічне ув'язнення.

      Алла Кіосак

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