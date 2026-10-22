Навів ракети на підрозділ понад ста дронарів ЗСУ: СБУ затримала агента рф

Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у передачі фсб рф координат підрозділу українських операторів безпілотників. Також вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських військових із потенційно небезпечної зони. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила ще одного російського агента у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований фсб мобілізований із Житомирщини, який навів повітряну атаку росіян на свій підрозділ БПЛА

Як з’ясувало розслідування, фігурант "злив" фсб координати Сил оборони після того, як самовільно залишив військову частину і прибув до Київської області.

На території столичного регіону дезертир відстежував для російської спецслужби розташування логістичних центрів української армії, по яких ворог готував ракетно-авіаційні удари. Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали поблизу одного із критично важливих складів на Київщині

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських дронарів із зони потенційного ураження. За матеріалами справи, чоловік був завербований фсб ще до призову у лави ЗСУ. Спочатку агент виконував так звані "тестові" завдання. Зокрема, він відстежував розташування об’єктів паливно-енергетичного комплексу на півночі України.

Потім російські спецслужбісти доручили йому мобілізуватися до Сил оборони, щоб шпигувати "всередині" українських військ. Під час підготовки на курсах операторів БПЛА він збирав для ворога персональні дані командування та особового складу навчального центру. В обмін на співпрацю росіяни обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" до рф з отриманням російського громадянства