Навёл ракеты на подразделение более ста операторов дронов ВСУ: СБУ задержала агента рф
Киев • УНН
Военнослужащий передал фсб координаты подразделения БПЛА и логистических центров. СБУ эвакуировала более 100 операторов дронов и задержала агента.
Служба безопасности Украины задержала военнослужащего, которого подозревают в передаче фсб рф координат подразделения украинских операторов беспилотников. Также удалось своевременно эвакуировать более 100 украинских военнослужащих из потенциально опасной зоны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
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Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачила еще одного российского агента в рядах ВСУ. Им оказался завербованный ФСБ мобилизованный из Житомирской области, который навел российскую воздушную атаку на свое подразделение БПЛА
Как установило расследование, фигурант "слил" фсб координаты Сил обороны после того, как самовольно оставил воинскую часть и прибыл в Киевскую область.
На территории столичного региона дезертир отслеживал для российской спецслужбы расположение логистических центров украинской армии, по которым враг готовил ракетно-авиационные удары. Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали возле одного из критически важных складов в Киевской области
Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось своевременно эвакуировать более 100 украинских операторов дронов из зоны потенциального поражения. Согласно материалам дела, мужчина был завербован фсб еще до призыва в ряды ВСУ. Сначала агент выполнял так называемые "тестовые" задания. В частности, он отслеживал расположение объектов топливно-энергетического комплекса на севере Украины.
Затем российские спецслужащие поручили ему мобилизоваться в Силы обороны, чтобы шпионить "внутри" украинских войск. Во время подготовки на курсах операторов БПЛА он собирал для врага персональные данные командования и личного состава учебного центра. В обмен на сотрудничество россияне обещали своему пособнику "эвакуацию" в рф с получением российского гражданства
Во время задержания у "крота" изъяли смартфон с доказательствами его работы на фсб.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная
в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об
угрозе взрыва на объекте критической инфраструктуры).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества
Напомним
В Киеве задержан агент фсб, который пытался активировать для россиян 148 интернет-устройств. Им оказался 18-летний бывший студент столичного колледжа, ему грозит пожизненное заключение.