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Навёл ракеты на подразделение более ста операторов дронов ВСУ: СБУ задержала агента рф

Киев • УНН

 • 2940 просмотра

Военнослужащий передал фсб координаты подразделения БПЛА и логистических центров. СБУ эвакуировала более 100 операторов дронов и задержала агента.

Навёл ракеты на подразделение более ста операторов дронов ВСУ: СБУ задержала агента рф

Служба безопасности Украины задержала военнослужащего, которого подозревают в передаче фсб рф координат подразделения украинских операторов беспилотников. Также удалось своевременно эвакуировать более 100 украинских военнослужащих из потенциально опасной зоны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Подробности

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачила еще одного российского агента в рядах ВСУ. Им оказался завербованный ФСБ мобилизованный из Житомирской области, который навел российскую воздушную атаку на свое подразделение БПЛА

- говорится в сообщении.

Как установило расследование, фигурант "слил" фсб координаты Сил обороны после того, как самовольно оставил воинскую часть и прибыл в Киевскую область.

На территории столичного региона дезертир отслеживал для российской спецслужбы расположение логистических центров украинской армии, по которым враг готовил ракетно-авиационные удары. Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали возле одного из критически важных складов в Киевской области

- говорится в сообщении.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось своевременно эвакуировать более 100 украинских операторов дронов из зоны потенциального поражения. Согласно материалам дела, мужчина был завербован фсб еще до призыва в ряды ВСУ. Сначала агент выполнял так называемые "тестовые" задания. В частности, он отслеживал расположение объектов топливно-энергетического комплекса на севере Украины.

Затем российские спецслужащие поручили ему мобилизоваться в Силы обороны, чтобы шпионить "внутри" украинских войск. Во время подготовки на курсах операторов БПЛА он собирал для врага персональные данные командования и личного состава учебного центра. В обмен на сотрудничество россияне обещали своему пособнику "эвакуацию" в рф с получением российского гражданства

- говорится в сообщении.

Во время задержания у "крота" изъяли смартфон с доказательствами его работы на фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
    • ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва на объекте критической инфраструктуры).

      Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

       - говорится в сообщении СБУ.

      Напомним

      В Киеве задержан агент фсб, который пытался активировать для россиян 148 интернет-устройств. Им оказался 18-летний бывший студент столичного колледжа, ему грозит пожизненное заключение.

      Алла Киосак

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