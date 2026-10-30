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Прибуток російської "северсталі" обвалився на 61% за дев’ять місяців - розвідка

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Чистий прибуток "северсталі" зменшився до $232,5 млн на тлі падіння цін і попиту. Компанія скорочує інвестиції та не виплачує дивіденди.

Прибуток російської "северсталі" обвалився на 61% за дев’ять місяців - розвідка

Впродовж січня-вересня 2026 року чистий прибуток російського ПАТ "северсталь" зменшився на 61% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 232,5 млн доларів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, у третьому кварталі виручка компанії упала на 3%, до 2,1 млрд доларів, а продажі сталевої продукції скоротилися на 9% - до 2,61 млн тонн.

За січень–вересень середні ціни на сталь на росії знизилися на 6%. Відновлення попиту після його падіння приблизно на 14% у 2025 році не відбулося. У компанії також очікують сезонного послаблення попиту в четвертому кварталі. "северсталь" скорочує інвестиції та не виплачує дивіденди. За дев’ять місяців капітальні витрати зменшилися на 39%, до 930 млн доларів, а в третьому кварталі – на 42%, до 280 млн доларів. Компанія відмовилася від виплат дивідендів за дев’ять місяців через від’ємний вільний грошовий потік. Дивіденди не виплачують із четвертого кварталу 2024 року. За прогнозом компанії, вільний грошовий потік залишатиметься від’ємним і за підсумками 2026 року

- повідомили в СЗР.

Там додали: ситуація в "северсталі" показує, як слабкий внутрішній попит і падіння цін б’ють по російській промисловості. Навіть великим виробникам доводиться урізати інвестиції та зберігати кошти замість розвитку виробництва.

Нагадаємо

Чистий прибуток одного з найбільших російських виробників добрив "ФосАгро" у третьому кварталі 2026 року скоротився на 37%, до 156 мільйонів доларів, але зростають виробничі витрати та борги.

Євген Устименко

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