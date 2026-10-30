Прибыль российской "северстали" обвалилась на 61% за девять месяцев - разведка

В течение января–сентября 2026 года чистая прибыль российского ПАО "северсталь" уменьшилась на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 232,5 млн долларов. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным разведки, в третьем квартале выручка компании упала на 3%, до 2,1 млрд долларов, а продажи стальной продукции сократились на 9% - до 2,61 млн тонн.

За январь–сентябрь средние цены на сталь в россии снизились на 6%. Восстановления спроса после его падения примерно на 14% в 2025 году не произошло. В компании также ожидают сезонного ослабления спроса в четвертом квартале. "северсталь" сокращает инвестиции и не выплачивает дивиденды. За девять месяцев капитальные расходы уменьшились на 39%, до 930 млн долларов, а в третьем квартале - на 42%, до 280 млн долларов. Компания отказалась от выплаты дивидендов за девять месяцев из-за отрицательного свободного денежного потока. Дивиденды не выплачиваются с четвертого квартала 2024 года. По прогнозу компании, свободный денежный поток останется отрицательным и по итогам 2026 года - сообщили в СВР.

Там добавили: ситуация в "северстали" показывает, как слабый внутренний спрос и падение цен бьют по российской промышленности. Даже крупным производителям приходится сокращать инвестиции и сохранять средства вместо развития производства.

Напомним

Чистая прибыль одного из крупнейших российских производителей удобрений "ФосАгро" в третьем квартале 2026 года сократилась на 37%, до 156 миллионов долларов, но производственные расходы и долги растут.