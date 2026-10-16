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В Одесі адвокат намагався заволодіти $315 тис. клієнтки, прикриваючись нібито зв’язками серед правоохоронців

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Адвокат вимагав $315 тисяч за вплив на кримінальне провадження через нібито зв’язки в СБУ та прокуратурі. Його затримали після передачі коштів.

В Одесі адвокат намагався заволодіти $315 тис. клієнтки, прикриваючись нібито зв’язками серед правоохоронців

В Одесі адвоката підозрюють у спробі заволодіти $315 тис. клієнтки, обіцяючи вплинути на перебіг кримінального провадження завдяки нібито зв’язкам серед правоохоронців. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито адвоката, який, за даними слідства, намагався заволодіти 315 тис. доларів США своєї клієнтки — керівниці благодійного фонду в Одесі

- йдеться у повідомленні.

Після обшуків у кримінальному провадженні адвокат запропонував за гроші забезпечити зміну кваліфікації правопорушення на менш тяжку статтю, посилаючись на нібито зв’язки в СБУ та органах прокуратури. Спочатку він вимагав 250 тис. доларів, а згодом збільшив суму до 300 тис.

Крім того, за 15 тис. доларів адвокат обіцяв обмежити доступ до ухвал про проведення обшуків у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 1 жовтня він отримав ці кошти та, за даними слідства, розпорядився ними на власний розсуд.

Згодом адвокат продовжив наполягати на передачі 300 тис. доларів, запропонувавши перевести основну суму в криптовалюту через пункт обміну валют.

15 жовтня клієнтка передала гроші працівникам обмінного пункту, які діяли за дорученням адвоката та, за даними слідства, не знали про його ймовірні злочинні наміри. Одразу після цього адвоката затримали.

Йому повідомлено про підозру в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Обшук
благодійність
Служба безпеки України
Одеса