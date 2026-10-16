В Одессе адвокат пытался завладеть $315 тыс. клиентки, прикрываясь якобы связями среди правоохранителей

В Одессе адвоката подозревают в попытке завладеть $315 тыс. клиентки, обещая повлиять на ход уголовного производства благодаря якобы имеющимся связям среди правоохранителей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачен адвокат, который, по данным следствия, пытался завладеть 315 тыс. долларов США своей клиентки — руководительницы благотворительного фонда в Одессе - говорится в сообщении.

После обысков в рамках уголовного производства адвокат предложил за деньги обеспечить изменение квалификации правонарушения на менее тяжкую статью, ссылаясь на якобы имеющиеся связи в СБУ и органах прокуратуры. Сначала он требовал 250 тыс. долларов, а впоследствии увеличил сумму до 300 тыс.

Кроме того, за 15 тыс. долларов адвокат обещал ограничить доступ к определениям о проведении обысков в Едином государственном реестре судебных решений. 1 октября он получил эти средства и, по данным следствия, распорядился ими по собственному усмотрению.

Впоследствии адвокат продолжил настаивать на передаче 300 тыс. долларов, предложив перевести основную сумму в криптовалюту через пункт обмена валют.

15 октября клиентка передала деньги работникам обменного пункта, которые действовали по поручению адвоката и, по данным следствия, не знали о его вероятных преступных намерениях. Сразу после этого адвоката задержали.

Ему сообщили о подозрении в оконченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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